Từ ngày mai, thứ Ba (9/4): 3 con giáp tích tiền đầy ắp, ngày càng giàu có, số mệnh dát vàng, đổi vận phát tài

Sửu bị hung thần Thiên Quan cản trở nên hãy thật thận trọng bởi rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Dù con giáp này thường ngày vẫn được đánh giá cao nhờ thái độ bình tĩnh nhưng đột nhiên nảy sinh vấn đề như khách hàng, đối tác không giữ chữ tín gây ảnh hưởng đến tình hình chung vẫn khiến bạn lao đao.

Tuy nhiên, dù có sốt sắng đến đâu cũng không thể thay đổi được việc đã xảy ra. Điều bạn cần làm lúc này là cố gắng giữ bình tĩnh để xử lý thật tốt những việc phát sinh, ngoài ra bản mệnh cũng nên nhờ tới sự giúp đỡ của những người có kinh nghiệm và chuyên môn để xử lý mọi việc mượt mà hơn.

Bước sang tháng mới, mục tiêu của con giáp tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn.

Người tuổi Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp. Thế nên việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi.

Tài lộc tháng mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự.

Đào hoa ghé thăm người độc thân tuổi Tỵ trong tháng này. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh.

Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đang lo, bạn không được chủ quan. Nếu phải thường xuyên đi lại, nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đầu tuần là thời điểm thích hợp để tuổi Dần tiến hành các hoạt động cầu tài, khai trương hàng quán hay mở rộng quy mô kinh doanh vì khả năng thành công của bạn sẽ cao hơn do được quý nhân che chở. Những người tuổi Dần nếu như đang làm ăn kinh doanh sẽ vô cùng thuận lợi, buôn may bán đắt nên thu về được nguồn lợi nhuận khổng lồ, tiền bạc chi tiêu thoải mái không lo túng thiếu.

Về công việc, tuổi Dần trong thời gian này hoàn toàn có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Do đó, tuổi Dần sẽ khẳng định được thực lực của bản thân và ghi điểm được với những người xung quanh. Ngoài ra, tuần này cũng là thời điểm những chú Hổ có thể đón tin vui về đường tình duyên khi tuổi Dần có thể tìm thấy mảnh ghép thực sự của đời mình.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.