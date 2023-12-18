Từ ngày mai, thứ Ba (19/12): 3 con giáp có tài lộc dồi dào, khối người còn giàu to, hái tiền mệt nghỉ, hứa hẹn phú quý rực rỡ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Ba ngày 19/12/2023, tuổi Hợi có nhiều suy nghĩ bế tắc, quẩn quanh, ảnh hưởng tới khả năng phán đoán. Thái độ làm việc của bản mệnh cũng không được ổn. Có điềm báo sẽ mâu thuẫn, tranh cãi với cấp trên hoặc bất đồng quan điểm với đồng nghiệp.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này nên cân bằng cảm xúc của mình mới có thể gìn giữ được hạnh phúc hiện tại, đừng vì những chuyện không vui trong cuộc sống hay công việc làm ảnh hưởng đến tình cảm cá nhân của hai người.

Hơn thế nữa, con giáp này còn phải đối mặt với nguy cơ bị tiểu nhân rình rập hoặc người khác chơi xấu sau lưng mà không biết. Đối phương có thể là đồng nghiệp ganh ghét, đố kị hoặc đối thủ cạnh tranh không lành mạnh tạo ra những chuyện ngoài ý muốn khiến bản mệnh một phen lao đao.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý gặp nhiều may mắn trong giai đoạn từ 19/12. Con giáp này được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, làm ăn phát đạt. Bản mệnh dù không thành đại gia thì cũng có sự nghiệp vững chắc, tiền của rủng rỉnh. Cuộc sống của người tuổi Tý đủ đầy, không phải lo lắng nhiều. Trong giai đoạn này, bản mệnh cố gắng hết sức để hoàn thành tốt công việc và có thể nhận được những khoản thưởng, hoa hồng, lợi nhuận.

Chuyện tình cảm của người tuổi Tý cũng có dấu hiệu khởi sắc. Người độc thân có thể gặp được đối tượng ưng ý. Người có gặp có đôi, người đã lập gia đình có những ngày tháng cuối năm viên mãn, tràn ngập hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày 19/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần đang có những niềm vui bất ngờ khi bạn hoàn thành công việc đúng với mục tiêu bản thân đề ra.

Công việc: Tuổi Dần đang có công việc tương đối ổn định, hoàn thành công việc đúng với mục tiêu bản thân đề ra.

Tình cảm: Thể hiện tình yêu và sự quyết tâm của bản thân cho đối phương nhìn thấy được.

Tài lộc: Quản lý tài chính chịu nhiều áp lực, chưa thực sự giữ tiền đầy đủ. .

Sức khoẻ: Cơ thể thường suy nhược vì thiếu năng lượng, nên ăn uống và nghỉ ngơi đúng thời gian.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.