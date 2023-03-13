Từ ngày mai thứ Ba (14/3): Ngọc Hoàng chiếu cố làm giàu, 3 con giáp kinh doanh đại phát, tiền của chất đầy nhà, vàng bạc phủ kín thân, giàu sang vang tiếng

Tâm linh - Tử vi 13/03/2023 22:45

Tử vi dự đoán vào ngày mai 14/3, những con giáp này sẽ liên tục đón nhận may mắn, làm ăn càng thêm phát tài.

Tuổi Thân

Vận trình công việc của tuổi Thân diễn ra vô cùng ổn định. Mọi việc vẫn tiến triển tương đối tốt, bản mệnh chỉ cần tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.

Từ ngày mai thứ Ba (14/3): Ngọc Hoàng chiếu cố làm giàu, 3 con giáp kinh doanh đại phát, tiền của chất đầy nhà, vàng bạc phủ kín thân, giàu sang vang tiếng - Ảnh 1

Tình cảm thăng hoa, đào hoa vượng nâng đỡ đem đến cho các cặp đôi lẫn người độc thân nhiều tin vui liên quan tới chuyện tình duyên. Con giáp này cứ an tâm tận hưởng những phút giây ngọt ngào, lãng mạn bên cạnh một nửa của mình.

Nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt, tuổi Thân nên nhạy bén nắm bắt để nâng cao nguồn tích lũy hiện có.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ luôn làm việc chăm chỉ, luôn chú tâm làm một việc, làm hết sức có thể để công việc đạt được kết quả tốt nhất, không ai phải phàn nàn.

Con giáp tuổi Tỵ cũng là người rất kiệm lời, dù có giỏi đến đâu cũng không tự cao tự đại. Nhờ làm việc chăm chỉ nên trời cũng không phụ lòng con giáp tuổi Tỵ. Trong ngày mai 14/3, người tuổi Tỵ sẽ được bao bọc bởi niềm vui và vận may bùng nổ.

Từ ngày mai thứ Ba (14/3): Ngọc Hoàng chiếu cố làm giàu, 3 con giáp kinh doanh đại phát, tiền của chất đầy nhà, vàng bạc phủ kín thân, giàu sang vang tiếng - Ảnh 2

Thời gian này, công việc của con giáp tuổi Tỵ sẽ suôn sẻ, cuộc sống hanh thông, vận may liên tiếp ập đến, công thành danh toại.

Đặc biệt, những kế hoạch tuổi Tỵ từng ấp ủ trong các năm trước mà chưa thực hiện được thì năm nay sẽ đều được hiện thực hóa.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được trời ban vô số phúc lành từ khi sinh ra. Vì vậy, ngay từ thuở nhỏ Sửu đã may mắn hơn người, cuộc sống thuận lợi vô cùng. Nhờ thông minh, khôn khéo lại có chí tiến thủ nên Sửu nhất định sẽ làm giàu thành công.

Từ ngày mai thứ Ba (14/3): Ngọc Hoàng chiếu cố làm giàu, 3 con giáp kinh doanh đại phát, tiền của chất đầy nhà, vàng bạc phủ kín thân, giàu sang vang tiếng - Ảnh 3

Tử vi cho biết, vào ngày mai 14/3, Sửu được thần Tài chiếu mệnh nên tài lộc vô cùng vượng phát. Đặc biệt, người tuổi Sửu may mắn làm đâu thắng đó, quý nhân giúp đỡ, vận trình khởi sắc. Mọi xui xẻo đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phú quý, may mắn ập vào nhà của bản mệnh tới tấp. Tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ hưởng thụ chính là phúc phận trời ban cho Sửu.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 tuổi được lòng ơn trên, trúng số độc đắc lớn vào 2 ngày cuối tuần (11-12/3): lộc về tới tấp, tiền đè cả người, giàu sang lên đời

3 tuổi được lòng ơn trên, trúng số độc đắc lớn vào 2 ngày cuối tuần (11-12/3): lộc về tới tấp, tiền đè cả người, giàu sang lên đời

Vào 2 ngày cuối tuần (11-12/3), 3 con giáp này dễ dàng đạt được thành công may mắn lớn, có duyên trúng số độc đắc cao.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày mai 12 con giáp 3 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày 14/3/2023 tử vi 12 con giáp tu vi ngay mai tử vi tuần mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 6 giờ 16 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 6 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 6 giờ 37 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 6 giờ 41 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều