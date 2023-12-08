Từ ngày mai 9/12 đến hết 31/12, 3 con giáp mọi thứ đạt đỉnh, cát khí tràn đầy, đón vận may giàu có, ngồi không chờ phú quý ập đến

Bản mệnh tuổi Ngựa nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Tháng này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là người chăm chỉ, cần cù. Bản mệnh luôn cố gắng hoàn thành công việc một cách chỉn chu, xuất sắc, không khiến người khác phải lo lắng. Điều này giúp tuổi Sửu luôn được người khác tín nhiệm. Từ ngày mai 9/12 đến hết 31/12, con giáp này có thể đón nhận vận may, cơ hội phát triển. Tuổi Sửu phát huy hết ưu điểm của bản thân, tạo ra sự thay đổi ngoạn mục.

Không chỉ thành công trong công việc, tuổi Sửu còn đón nhận nhiều kết quả tốt đẹp ở việc đầu tư. Đây là giai đoạn tiền của dồi dào, cuộc sống ấm no của con giáp này. Bản mệnh không phải đau đầu suy nghĩ về vấn đề tài chính trong một thời gian dài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Từ ngày mai 9/12 đến hết 31/12, tuổi Dậu bận rộn và lao đao trong công việc. Con giáp này khá vất vả, nhất là khi phải làm việc tập thể. Ngoài ra, còn dễ có mất mát tài liệu, bị hiểu lầm, bị đổ oan, gặp người khó tính, do vậy bản mệnh hãy cẩn thận một chút.

Bù lại, dù công việc bấp bênh nhưng con giáp này vẫn tích góp được tiền bạc, hạn chế chi tiêu hoang phí. Bản mệnh có phần vất vả ngược xuôi nhưng bản tính kiên trì sẽ giúp tuổi Dậu nhận được thành quả.

Vận trình tình cảm là điểm sáng trong ngày. Dù đang ở đâu thì tuổi Dậu vẫn nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Con giáp này cũng là người lương thiện, hay thương người, thích làm việc thiện để tạo ra hồng phúc cho mình và gia đình.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.