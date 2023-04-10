Từ ngày mai 3 tuổi này ăn lộc Phật Tổ may mắn liên tục, công danh thăng tiến, tiền về đầy kho, đổi đời đổi vận

Tâm linh - Tử vi 10/04/2023 12:02

Từ ngày mai, vận thế hanh thông, 3 con giáp sau đây vô cùng may mắn, suôn sẻ trong mọi mặt của cuộc sống.

Tuổi Hợi 

Từ ngày mai 3 tuổi này ăn lộc Phật Tổ may mắn liên tục, công danh thăng tiến, tiền về đầy kho, đổi đời đổi vận - Ảnh 1
Hình ảnh chỉ mang tính minh họa 

Từ ngày mai, khi cát tinh chiếm ưu thế xuất hiện trong cung mệnh, người tuổi Hợi có thể gặp hung hóa cát, tài phú, tài lộc dồi dào, sự nghiệp phát triển như vũ bão, đặc biệt nếu đã kết hôn còn có tin vui về việc có thêm quý tử.

Người tuổi Hợi vốn có vận thế vượng phát, vận đào hoa rực sáng, vận may không mời cũng tới, nên mọi mặt trong cuộc sống thường thuận lợi hơn người khác.

Tuổi Mão 

Tử vi trong 12 con giáp thì tính cách những người tuổi Mão rất ôn hòa, điềm đạm. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể sửa đổi thái độ, làm tốt mọi việc.

Từ ngày mai vận trình sự nghiệp của con giáp này sẽ có chuyển biến tích cực, vận khí ngày một tốt hơn, có cơ hội tốt để đổi vận.

Những người tuổi Mão tương đối hướng nội và trầm tính nhưng sau thời gian làm công việc kinh doanh, phục vụ khách hàng, họ cũng khắc phục được nhược điểm tính cách này.

Từ ngày mai sự nghiệp của con giáp tuổi Mão sẽ có tiến triển, phát triển nhanh hơn, kiếm tiền tốt hơn. Người tuổi này nhớ tránh xa những tranh chấp không đáng có, "thức tỉnh" óc phán đoán xuất sắc của mình là sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến như diều gặp gió. Thời điểm cuối năm đang đến gần, con giáp này có thể lặng lẽ loại bỏ những rắc rối và có một cuộc sống tốt hơn.

Tuổi Dậu

Từ ngày mai 3 tuổi này ăn lộc Phật Tổ may mắn liên tục, công danh thăng tiến, tiền về đầy kho, đổi đời đổi vận - Ảnh 2
Hình ảnh chỉ mang tính minh họa 

Nhờ cát tinh nâng đỡ nên tuần này người tuổi Thân tránh được rất nhiều tai họa, thị phi, suy nghĩ của bạn cũng thay đổi hơn nhiều so với trước đây, và điều này đem lại tác động rất rõ ràng trên phương diện tài lộc.

Tuổi này khá thông minh và lanh lợi trong công việc, miệng nói tay làm thoăn thoắt nên khiến nhiều người ấn tượng. Làm chủ hành vi và cảm xúc trong giao tiếp sẽ giúp bản mệnh mở rộng những mối quan hệ xung quanh, từ đó việc làm ăn cũng thuận lợi hơn khiến bao người ngưỡng mộ.

 

Những cũng cần chú ý, đường tiền tài tuần này có vượng hay không là nhờ cái tâm của bạn. Người nào càng nghĩ điều thiện làm việc thiện thì càng làm ra nhiều tiền, lộc lá đếm không xuể. 

 

Từ ngày mai là thời điểm vượng tài nhất của con giáp này, thậm chí có nhiều người còn nhận lại được những khoản tiền tưởng đã mất từ lâu.

 

Bài viết chỉ mang tính tham khảo. 

Tuần mới từ 10/4, 3 con giáp vận trình sự nghiệp VƯỢNG PHÁT, rước lộc vào nhà, tài vận hanh thông dồi dào, ngân khố không ngừng tăng lên

Tuần mới từ 10/4, 3 con giáp vận trình sự nghiệp VƯỢNG PHÁT, rước lộc vào nhà, tài vận hanh thông dồi dào, ngân khố không ngừng tăng lên

Theo tử vi 12 con giáp, có 3 con giáp trong tuần mới này (10/4 - 16/4) sẽ được hưởng may mắn trong sự nghiệp lẫn tiền bạc, làm việc gì cũng thuận lợi, tiền bạc đầy nhà.

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