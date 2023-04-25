Từ ngày mai (26/04/2023): 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, vượt Vũ Long Môn, ung dung hưởng trọn phúc phần thiên hạ, cuối tháng không lo cơm ăn áo mặc

Tử vi vui hôm nay ngày 26/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ gặp nhiều tai tiếng trong chuyện tình cảm.

Tình duyên: Tình cảm cả hai hạnh phúc, tuy nhiên vướng phải nhiều tin đồn không đáng có.

Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay có nhiều khởi đầu mới, vị trí mới giúp bạn tự tin thể hiện năng lực bản thân.

Tài lộc: Tiền lương dư, chi tiêu thoải mái, tiết kiệm dư dả.

Sức khỏe: Tinh thần thoải mái, dễ chịu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi vui hôm nay ngày 26/4/2023 của 12 con giáp cho thấy Mùi có Chính Tài trợ mệnh nên công việc chính sẽ gặp may, thuận lợi hơn công việc phụ. Khi người ta đi chơi thì bạn có thể buôn bán, lên kế hoạch mới cho công việc rất thuận lợi.

Mặt tình cảm vì Mộc khắc Thổ nên con giáp này dễ dính thị phi vì vạ miệng. Tâm bạn không ác nhưng vì không khéo miệng nên hay làm phật lòng người ta. Nhiều người đang chịu áp lực lớn từ phía gia đình về chuyện hôn nhân, cưới gả, sinh con.

Tiền bạc cũng xui xẻo không kém. Tâm trạng không tốt nên Mùi rất có khả năng sẽ xảy ra tranh cãi với người khác vì chuyện tiền nong. Đòi nợ cũng không thành công lại còn bị mắng.

Công việc: Người tuổi Mùi công danh chưa có, hơi lười nhác trong công việc, nhiều lần đồng nghiệp nhắc nhở.

Tình duyên: Tình yêu cần có không gian riêng tư, cần có thời gian phù hợp để gặp nhau.

Tài lộc: Hạn chế mua sắm quần áo quá nhiều, hao tốn tiền của.

Sức khỏe: Xương khớp cổ tay dễ rạn nứt, do chống đẩy quá nhiều.

Giờ tốt: 13h đến 15h

Màu sắc cát tường: Trắng, nâu

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Tư ngày 26/4/2023 hôm nay, công việc của tuổi Dần không thuận lợi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bản tính ngay thẳng, bộc trực nên làm gì bản mệnh cũng dễ bị ghét, dễ có tiểu nhân lên kế hoạch lật đổ bản mệnh trong thời gian tới.

Vận tài lộc không có biến động lớn, nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính. Tuổi Dần được khuyên thời gian này nên tập trung vào công việc của mình, đừng hy vọng tiền đến từ công việc tay trái quá nhiều.

May mắn là đường tình cảm vẫn bình ổn, hài hòa. Với sự tinh tế và khéo léo của mình, con giáp này dễ dàng chạm đến trái tim người khác giới, đừng ngại giúp đỡ họ nếu có thể.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm