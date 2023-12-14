Từ ngày mai (15/12/2023): 3 con giáp vinh hoa chạm đỉnh, điềm lành đến trước nhà, số dư tăng lên chóng mặt, giàu có khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 14/12/2023 23:05

Từ ngày 15/12, 3 con giáp sau tài khí ngùn ngụt, tiền bạc rủng rỉnh, vận trình lên hương, muốn nghèo cũng khó.

Tuổi Dần 

Tử vi ngày 15/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần luôn có sự chăm chỉ, cẩn thận người khác yêu thích.

Công việc: Người tuổi Dần trong công việc chăm chỉ, chịu khó học hỏi những kiến thức mới. 

Tình cảm: Bạn không thích công việc có quá nhiều thời gian bận, không dành nhiều thời gian hẹn hò cùng đối phương. 

Tài lộc: Tài lộc chú ý, tránh cho mượn vô cớ.

Sức khoẻ: Sẵn sàng dành thời gian cho bản thân tập các môn thể thao. 

Từ ngày mai (15/12/2023): 3 con giáp vinh hoa chạm đỉnh, điềm lành đến trước nhà, số dư tăng lên chóng mặt, giàu có khó ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Không chỉ là người có tính cách chăm chỉ, tỉ mỉ và theo đuổi sự hoàn hảo, người tuổi Tỵ còn vô cùng thực tế và biết cách đối nhân xử thế. Thời gian tới, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ và tài năng của bản thân, con giáp này làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, đụng đâu cũng hoá vàng hoá bạc.

Những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Tỵ luôn khắt khe với bản thân, làm việc chăm chỉ và đấu tranh hết mình để theo đuổi sự hoàn hảo. Và trong giai đoạn này, nỗ lực của con giáp này sẽ được đền đáp và họ có thể đạt được hàng loạt thành công, thành tựu.

Tuổi Tỵ nên tiếp tục duy trì thái độ làm việc chăm chỉ và tỉ mỉ trong giai đoạn này. Đồng thời, con giáo này cũng phải học cách thư giãn và tận hưởng niềm vui của cuộc sống. Chỉ như vậy họ mới có thể đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Từ ngày mai (15/12/2023): 3 con giáp vinh hoa chạm đỉnh, điềm lành đến trước nhà, số dư tăng lên chóng mặt, giàu có khó ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 15/12/2023, công việc của tuổi Thìn vốn đang tiến triển tốt từ trước đó bỗng dưng vướng phải trục trặc. Con giáp này cần phải bình tĩnh để tìm ra cách xử lý hợp tình hợp lý.

Dù làm ở vị trí nào đi nữa, bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn khi trao đổi với mọi người, không nên nóng nảy, khăng khăng theo ý mình, dễ gây mâu thuẫn trong các mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè. Tài giỏi đến mấy con giáp này vẫn cần biết cách làm việc nhóm.

Người làm lãnh đạo chớ nên giữ mãi những suy nghĩ cố hữu của mình trên bất kỳ lĩnh vực nào. Hãy thay đổi góc nhìn sự vật, sự việc, bản mệnh sẽ tìm ra hướng đi mới cho công việc và không còn áp đặt cho người khác nữa.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dậu

Từ ngày mai (15/12/2023): 3 con giáp vinh hoa chạm đỉnh, điềm lành đến trước nhà, số dư tăng lên chóng mặt, giàu có khó ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cẩn thận 3 ngày tới (15, 16 và 17/12), 3 con giáp lùm xùm dính vào thị phi, cẩn thận tai ương, làm ăn không thuận

Cẩn thận 3 ngày tới (15, 16 và 17/12), 3 con giáp lùm xùm dính vào thị phi, cẩn thận tai ương, làm ăn không thuận

Theo tử vi dự đoán 3 ngày tới (15, 16 và 17/12), 3 con giáp này hung cát đan xen, có thể làm ăn thua lỗ, nên cẩn thận với các khoản đầu tư.

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