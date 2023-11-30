Từ ngày mai 1/12 đến hết 31/12, 3 con giáp lộc lá dồn dập, tài khí cực vượng, tiền bạc rủng rỉnh, vinh hoa phú quý ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 30/11/2023 18:05

Từ ngày mai 1/12 đến hết 31/12, 3 con giáp sau tài vận đạt đỉnh, rủng rỉnh tiền tiêu, của cải nhiều không đếm xuể.

Tuổi Dần 

Từ ngày mai 1/12 đến hết 31/12, vận trình của tuổi Dần có nhiều biến động. Con giáp này làm việc thiếu hiệu quả do tinh thần dễ mất tập trung. Cũng vì thế có thể sẽ đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt, linh hoạt. Bản mệnh nên tự chấn chỉnh lại bản thân.

Trên phương diện tài chính, tuổi Dần cũng gặp nhiều bất lợi. Con giáp này nên xây dựng kế hoạch chi tiêu hợp lý, khoa học để cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Đó cũng là cách bảo vệ thành quả mà bản mệnh đã rất vất vả mới có thể làm ra, đảm bảo cho tương lai sau này.

Vận trình tình cảm có điềm báo rạn nứt. Những mâu thuẫn, bất đồng trong mối quan hệ tình cảm giữa bản mệnh và nửa kia chẳng những không được hóa giải mà ngày càng trở nên gay gắt. Bản mệnh nên hạ thấp cái tôi, học cách lắng nghe và chia sẻ để tìm được tiếng nói chung với nửa kia.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Từ ngày mai 1/12 đến hết 31/12, 3 con giáp lộc lá dồn dập, tài khí cực vượng, tiền bạc rủng rỉnh, vinh hoa phú quý ngập tràn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Trong 12 con giáp, tuổi Tỵ là người tỉ mỉ, thận trọng và chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Họ giỏi phân tích và giải quyết vấn đề. Đồng thời cũng là người coi trọng mọi việc và cố gắng theo đuổi sự hoàn hảo, trật tự.

Từ ngày mai 1/12 đến hết 31/12, vận trình của người tuổi Tỵ sẽ bất ngờ thay đổi theo hướng tích cực. Con giáp này sẽ có cơ hội đạt được những đột phá lớn trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Đây cũng là thời điểm quan trọng để họ thể hiện tài năng và khả năng của mình. Dù ở trường học hay nơi làm việc, nỗ lực của người tuổi Tỵ sẽ được đền đáp xứng đáng.

Vì ngày cuối tháng 11 Dương lịch là thời điểm thích hợp để người tuổi Tỵ đạt được mục tiêu và theo đuổi sự tiến bộ. Họ nên duy trì thái độ làm việc tích cực và phát huy tốt tài năng, khả năng của mình. Bên cạnh đó, con giáp này cũng cần duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần để tránh hoạt động quá sức.

Từ ngày mai 1/12 đến hết 31/12, 3 con giáp lộc lá dồn dập, tài khí cực vượng, tiền bạc rủng rỉnh, vinh hoa phú quý ngập tràn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Từ ngày mai 1/12 đến hết 31/12, người tuổi Mão thể hiện năng lực chưa đúng lúc làm cho bạn cảm thấy tự ti. 

Công việc: Người tuổi Mão thể hiện năng lực đúng nơi, đúng chỗ cho nhận lấy cơ hội.

Tình cảm: Hãy mang những niềm vui của bạn đến với người bạn yêu thương.

Tài lộc: Nguồn tài lộc thăng hạng, cố gắng nhiều.

Sức khoẻ: Cân đối sức khoẻ, chữa lành vết thương lòng. 

Từ ngày mai 1/12 đến hết 31/12, 3 con giáp lộc lá dồn dập, tài khí cực vượng, tiền bạc rủng rỉnh, vinh hoa phú quý ngập tràn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ nay, 30/11 đến 30/12: 3 con giáp tiền tài chất đống, phú quý chạm nóc, thu vàng hốt bạc đầy nhà, cuối năm phát đạt

Từ nay, 30/11 đến 30/12: 3 con giáp tiền tài chất đống, phú quý chạm nóc, thu vàng hốt bạc đầy nhà, cuối năm phát đạt

Từ nay, 30/11 đến 30/12, 3 con giáp sau đa lộc đa tài, đi đằng Đông gặp hố vàng, đi đằng Tây gặp tình duyên như ý.

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