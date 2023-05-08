Từ ngày 9/5 đến ngày 11/5, 3 con giáp gánh lộc về nhà, được quý nhân hết lòng nâng đỡ, công việc gặt hái được thành công, tiền tài phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 08/05/2023 17:07

Khoảng thời gian từ ngày 9/5 đến 11/5 này, 3 con giáp dưới đây sẽ đón nhận sự tăng trưởng mạnh về tài chính, con đường tài lộc vượng sắc, thu được nhiều tiền của.

Tuổi Tý

Tý là con giáp đứng đầu 12 con giáp, đấy chính là minh chứng cho sự tài giỏi, phúc phần của họ. Nếu người khác dễ dàng bằng lòng với những gì mình đang có thì Tý luôn đặt ra cho mình những mục tiêu thật cao và ra sức chinh phục nó.

Mọi ước mong, chờ đợi và cả những kì vọng của Tý sẽ được toại nguyện từ ngày 9/5 đến 11/5 tới. Tý may mắn đến mức, không chỉ thời điểm này mà cả những ngày cuối tháng con giáp này cũng giàu cực giàu, sang cực sang, sung sướng hết phần thiên hạ.

Từ ngày 9/5 đến ngày 11/5, 3 con giáp gánh lộc về nhà, được quý nhân hết lòng nâng đỡ, công việc gặt hái được thành công, tiền tài phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nổi bật với tính cách nhanh nhẹn, tháo vát, người tuổi Tỵ làm việc gì cũng có sự tính toán và chuẩn bị kỹ lưỡng. Do vậy, những việc chưa có sự chuẩn bị khiến người tuổi Tỵ suy nghĩ, lo lắng và ảnh hưởng tới tinh thần cũng như hiệu quả công việc.

Từ ngày 9/5 đến 11/5, nhờ Thần Tài chiếu mệnh, con đường sự nghiệp, tài chính của Tỵ có những bước tiến đáng kể. Cơ hội làm giàu cũng tìm đến với con giáp này một cách bất ngờ. Trong thời gian tới, con giáp này đánh đâu thắng đó, tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Hãy tự tin vào bản lĩnh của mình, Tỵ có thể khiến cuộc sống của mình sang trang, khiến mọi người xung quanh đều phải thèm muốn và ao ước.

Từ ngày 9/5 đến ngày 11/5, 3 con giáp gánh lộc về nhà, được quý nhân hết lòng nâng đỡ, công việc gặt hái được thành công, tiền tài phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, ngay thẳng, dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp này là họ khá bảo thủ, cố chấp. Đôi khi, họ không muốn lắng nghe hay tiếp thu những ý kiến trái chiều.

Sự nghiệp của người tuổi Dần gần đây cũng gặp khá nhiều khó khăn. Dù có cố gắng đến mức nào, họ cũng không được cấp trên ghi nhận. Một số dự án gặp trục trặc khiến con giáp này mất nhiều tiền của, công sức.

 

Tuy nhiên, từ ngày 9/5 đến 11/5, sự nghiệp của người tuổi Dần có nhiều điểm sáng. Tài vận của họ lúc này cũng tốt hơn. Họ nên tích cực giao lưu, kết giao với bạn bè để có thể nhận được những cơ hội tốt hơn trong công việc. 

Người tuổi này từng bước vươn lên trong công việc, có cơ hội thăng tiến rộng mở. Tuy nhiên, đây không phải là thời điểm tốt để họ đầu tư mạo hiểm. Dù có thành công, con giáp này cũng đừng quên những người xung quanh luôn âm thầm ủng hộ mình.

Từ ngày 9/5 đến ngày 11/5, 3 con giáp gánh lộc về nhà, được quý nhân hết lòng nâng đỡ, công việc gặt hái được thành công, tiền tài phất lên như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp được hóa giải tai ương, vượt qua chướng ngại, Phật Bà phù hộ, dự đoán TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC trong 3 ngày tới 9/5, 10/5, 11/5

3 con giáp được hóa giải tai ương, vượt qua chướng ngại, Phật Bà phù hộ, dự đoán TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC trong 3 ngày tới 9/5, 10/5, 11/5

Những con giáp này luôn nhanh nhẹn, tháo vát, biết cách vượt qua những khó khăn thử thách nên thu nhập sẽ tăng tiến thấy rõ trong thời gian tới

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tu vi hang ngay tử vi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 21 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang