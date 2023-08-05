Từ ngày 6/8 đến 16/8, TOP 3 con giáp uống no lộc trời, túi tiền rủng rỉnh, cuộc đời sang trang mới huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 05/08/2023 06:40

Theo tử vi, từ ngày 6/8 đến 16/8, những người thuộc 3 con giáp may mắn này vận trình biến chuyển tích cực, thuận lợi hanh thông, đi đâu làm gì cũng dễ có quý nhân giúp sức.

Tuổi Tỵ

Tài vận của Tỵ rất tốt từ ngày 6/8 đến 16/8. Bạn sẽ có nhiều cơ hội trong sự nghiệp, tiền liên tục đổ về tài khoản. Các nguồn thu nhập dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy, cuối năm rủng rỉnh tiền tiên.

Với những người làm công ăn lương, bạn làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết mình nên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cấp trên coi trọng và sớm được thăng chức, tăng lương, cải thiện cuộc sống.

Từ ngày 6/8 đến 16/8, TOP 3 con giáp uống no lộc trời, túi tiền rủng rỉnh, cuộc đời sang trang mới huy hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận may trong việc đầu tư kinh doanh của Ngọ vượng phát bất ngờ từ ngày 6/8 đến 16/8. Bạn có nhiều cơ hội lớn để phát tài giúp bạn kiếm về một khoản lợi lớn. Chính vì vậy, cuộc sống của Ngọ sẽ càng trở nên phú quý, đầy đủ sung túc. 

Chuyện tình cảm của Ngọ cũng rất tốt từ thời điểm này, cơ hội tỏ tình thành công của bạn là rất cao giúp bạn thoát khỏi “lời nguyền FA” đeo bám bao lâu nay. Các cặp đôi đang yêu hay đã kết hôn lại có những ngày tháng vô cùng hạnh phúc, viên mãn bên một nửa của mình.

Từ ngày 6/8 đến 16/8, TOP 3 con giáp uống no lộc trời, túi tiền rủng rỉnh, cuộc đời sang trang mới huy hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bước qua thời gian từ ngày 6/8 đến 16/8, vận may ập đến dồn dập nên Dậu trở thành một trong 3 con giáp may mắn nhất. Những người tuổi Dậu được cát tinh nâng đỡ nên vận khí tăng tiến mạnh mẽ, bạn làm gì cũng suôn sẻ, muốn gì được nấy, đời sống vật chất khá sung túc, tiền hết lại có. 

Trong công việc, Dậu tuy bận rộn nhưng bạn lại có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ và nỗ lực hết mình thì bạn sẽ gặt hái được những thành tựu đáng nể, việc thăng quan tiến chức là chuyện nhỏ.

Từ ngày 6/8 đến 16/8, TOP 3 con giáp uống no lộc trời, túi tiền rủng rỉnh, cuộc đời sang trang mới huy hoàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

CẢNH BÁO: Tuần cuối tháng 7/2023, 3 con giáp này GIÀU Ú Ụ, cứ ra cửa tiền rơi trúng đầu, công danh viên mãn, tiêu mãi không hết

CẢNH BÁO: Tuần cuối tháng 7/2023, 3 con giáp này GIÀU Ú Ụ, cứ ra cửa tiền rơi trúng đầu, công danh viên mãn, tiêu mãi không hết

Dự đoán tuần cuối tháng 7/2023, ngoài tuổi Dậu thì 2 con giáp này sẽ có quý nhân phù trợ, giàu ú ụ, cứ ra cửa là có tiền, tiêu mỏi tay không hết.

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