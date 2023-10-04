Từ ngày 5/10 đến 15/10/2023: 3 con giáp phú quý vinh hoa, tình duyên thuận lợi, tương lai xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 04/10/2023 14:05

Thời gian này, 3 con giáp sau được sao may mắn chiếu cố, có những bước chuyển biến tích cực, không thành Rồng cũng thành Phượng.

Tuổi Mão 

Từ ngày 5/10 đến 15/10/2023, tuổi Mão vô cùng vất vả trong công việc, gặp khó khăn do người khác đem đến. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, muốn yên ổn cũng khó, bởi có những kẻ xấu nhăm nhăm dìm nhau, lợi dụng nhau.

Bù lại tuổi Mão may mắn tiền bạc. Hôm nay bản mệnh thoát được mọi vận đen liên quan đến tiền. Con giáp này khéo ăn khéo nói, giỏi giao tiếp nên lúc nào cũng biết kiếm mối làm ăn. Người buôn bán thì đắt khách, có tiền lời nhờ khả năng giữ khách của mình.

Trên phương diện tình cảm, quan hệ giữa những người thân trong gia đình tuổi Mão vô cùng hòa hợp. Con giáp này cũng luôn tích cực giúp đỡ bạn bè xung quanh hết lòng khi người ta cần sự giúp đỡ, không để ai chịu thiệt bao giờ.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Từ ngày 5/10 đến 15/10/2023: 3 con giáp phú quý vinh hoa, tình duyên thuận lợi, tương lai xán lạn không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi 12 con giáp có nói, cuộc sống tuổi Tỵ khá nhiều thử thách và sóng gió, tuy nhiên họ được trời ban bản lĩnh sống kiên cường nên dễ dàng vượt qua mọi thứ. Trong thời gian qua, tuổi Tỵ có gặp chút khó khăn, tuy nhiên chỉ cần qua đêm nay, con giáp này sẽ được bù đắp lại tất cả.

Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận của tuổi Tỵ có những bước chuyển biến tích cực. Đây là giai đoạn hoàng kim để tuổi Tỵ phát huy hết mọi thế mạnh của mình. Thời gian này, tuổi Tỵ không thành Rồng cũng thành Phượng, có người còn đổi nhà đổi xe.

Từ ngày 5/10 đến 15/10/2023: 3 con giáp phú quý vinh hoa, tình duyên thuận lợi, tương lai xán lạn không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Từ ngày 5/10 đến 15/10/2023, người tuổi Tuất đôi khi có thái độ không đúng với thực tế.    

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc bạn thường xuyên làm những việc không cần thiết, cố giữ cho tinh thần tỉnh táo. 

Tình cảm: Tình cảm cả hai chia xa nhiều năm, tuy nhiên bạn đã có những bước tiến mới trong tình cảm.   

Tài lộc: Tình hình tài chính khá lạc quan, nên tiếp tục phát huy.    

Sức khoẻ: Thường tập trung luyện tập thể thao vào buổi sáng.   

Từ ngày 5/10 đến 15/10/2023: 3 con giáp phú quý vinh hoa, tình duyên thuận lợi, tương lai xán lạn không ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (4/10/2023): 3 con giáp tiền tài hanh thông, đường quan lộc vượng phát, đầu tư lúc nào cũng không lo muộn

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (4/10/2023): 3 con giáp tiền tài hanh thông, đường quan lộc vượng phát, đầu tư lúc nào cũng không lo muộn

Vào đúng 17h chiều nay, 3 con giáp sau đón đầu được thời cơ, có cơ hội kiếm tiền, chỉ cần chăm chỉ sẽ đạt được thành công như ý.

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