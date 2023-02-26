Từ ngày 27/2 - 17/3 là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp, may mắn lọt mắt xanh Thần Tài, tiền vàng đổ bộ, thăng hoa viên mãn

Tâm linh - Tử vi 26/02/2023 06:07

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này có vận mệnh RỰC LỬA, cuộc sống dư dả, sung túc như ý, tài lộc rủng rỉnh, sự nghiệp thuận lợi từ ngày 27/2 đến 17/3.

Tuổi Mùi

Dự báo từ ngày 27/2 đến 17/3, người tuổi Mùi nhận nhiều điềm lành, nhiều cơ may trong sự nghiệp. Nếu nắm bắt đúng cơ hội phù hợp với bản thân, con giáp này thăng tiến vượt bậc, thu nhập tăng nhiều. Bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, con giáp này đạt được thành tựu, được cấp trên ghi nhận.

Trong thời gian tới, người tuổi này có nhiều trải nghiệm mới cũng như nhiều cơ hội đổi đời phía trước. Ngoài ra, người tuổi Mùi trong thời gian này cũng có tình yêu đơm hoa kết trái. Bản mệnh hãy dành nhiều thời gian và sự quan tâm hơn cho nửa kia để chuyện tình cảm mãi mặn nồng, hạnh phúc.

Từ ngày 27/2 - 17/3 là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp, may mắn lọt mắt xanh Thần Tài, tiền vàng đổ bộ, thăng hoa viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dù có cố gắng, những người tuổi Mão vẫn sẽ luôn cảm thấy cuộc sống của họ rơi vào bế tắc khi công việc chưa có được thành quả như ý trong thời gian vừa qua. Các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn, căng thẳng. Nếu không cẩn thận, họ sẽ dễ rơi vào những sự tranh cãi với những người xung quanh, khiến cho mối quan hệ của họ với người khác trở nên căng thẳng và mệt mỏi, ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc của họ.

Tuy nhiên, tử vi cho biết, từ ngày 27/2 đến 17/3, những xui xẻo này của tuổi Mão cũng sẽ biến mất, nhường chỗ cho những điều tốt lành và may mắn sẽ đến với họ. Công việc của tuổi Mão dần ổn thỏa, được cho là sẽ có những thành tựu mới mà thu nhập cũng sẽ tăng cao, bảo đảm cho họ 1 cuộc sống dư dả, sung túc như ý.

Từ ngày 27/2 - 17/3 là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp, may mắn lọt mắt xanh Thần Tài, tiền vàng đổ bộ, thăng hoa viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi, từ ngày 27/2 đến 17/3, vận trình tổng thể của người tuổi Thân gặp nhiều thuận lợi, chuyển biến tích cực đáng kinh ngạc. Họ dù làm việc trong lĩnh vực, ngành nghề nào cũng dễ đạt được bước tiến, khẳng định được chỗ đứng của mình. Người tuổi Thân đang có tinh thần rất cao và hy vọng sẽ bù đắp được những khó khăn, mất mát trong năm trước.

Người tuổi Thân được dự đoán thuận lợi thêm nhiều phần. Cả trong sự nghiệp và cuộc sống, con giáp này đều dễ đạt được mọi thứ như mình muốn, gặp khó khăn dễ có quý nhân phù trợ. Đây chính là 1 trong những con giáp có tài lộc rủng rỉnh, sự nghiệp thuận lợi nhất trong những ngày tới đây.

Từ ngày 27/2 - 17/3 là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp, may mắn lọt mắt xanh Thần Tài, tiền vàng đổ bộ, thăng hoa viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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