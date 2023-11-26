Từ ngày 27/11 đến 7/12, 3 con giáp ngập tràn may mắn, thăng tiến vùn vụt, giàu sánh ngang hàng tỷ phú, không lo thiếu tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 26/11/2023 08:33

Theo tử vi dự đoán, từ ngày 27/11 đến 7/12, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, được Thần Tài dẫn dắt, có của ăn của để, sự nghiệp vượng phát.

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Hổ có năng lực mạnh mẽ và phẩm chất cá nhân cao, có phong thái riêng, tài ăn nói. Con giáp được đánh giá cao bởi tính năng động và chăm chỉ. Theo tử vi 12 con giáp, vận số vượng sắc, đường tiền tài được cát tinh chiếu rọi từ ngày 27/11 đến 7/12.

Tuổi Dần sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, cơ hội làm giàu tìm đến tận cửa. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, nhanh lam nhanh làm, Dần ắt trở thành con giáp giàu sang vô đối, tiền chất chật két, rung đùi hưởng lạc.

Từ ngày 27/11 đến 7/12, 3 con giáp ngập tràn may mắn, thăng tiến vùn vụt, giàu sánh ngang hàng tỷ phú, không lo thiếu tiền tiêu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con Rồng sinh ra đã mang số mệnh khác người. Họ hưởng nhiều phúc lộc, tuy thời trẻ có vất vả nhưng từ trung tuổi đổ ra cuộc sống sẽ hưởng nhiều hạnh phúc. Theo tử vi, từ ngày 27/11 đến 7/12, người tuổi Dần sẽ không thiếu vận may.

Tài lộc vượng phát, may mắn ngập tràn, phúc khí luôn đồng hành, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, không có kẻ tiểu nhân cản trở, đồng nghiệp giúp đỡ nhau trong công việc. Quý nhân tương trợ, có khả năng kiếm được bộn tiền.

Từ ngày 27/11 đến 7/12, 3 con giáp ngập tràn may mắn, thăng tiến vùn vụt, giàu sánh ngang hàng tỷ phú, không lo thiếu tiền tiêu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi nổi tiếng khôn khéo, nhanh nhẹn và biết cách đối nhân xử thế. Dù sinh ra trong cảnh giàu sang hay nghèo hèn, con giáp này luôn tự lực cánh sinh, nỗ lực trong mọi hoàn cảnh, lại được nhiều người yêu thương giúp đỡ nên dễ dàng đối phó với mọi biến cố, gian khó xảy đến trong đời mình. Càng về hậu vận, Mùi càng giàu sang hưng thịnh.

Năm 2023 cơ bản là một năm tốt đẹp của tuổi Mùi. Đặc biệt, vận may của con giáp này ngập tràn từ ngày 27/11 đến 7/12 nhờ có cát tinh chiếu mệnh, thần tài vào nhà. Sự nghiệp của con giáp này càng thăng tiến, tiền bạc ập đến. Rất nhiều cơ hội được mở ra mang lại cho con giáp này các khoản thu lớn, từ đây một bước đổi đời.

Từ ngày 27/11 đến 7/12, 3 con giáp ngập tràn may mắn, thăng tiến vùn vụt, giàu sánh ngang hàng tỷ phú, không lo thiếu tiền tiêu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trong ngày 26, 27, 28, 29 tháng 9 âm lịch, 3 con giáp có vận đỏ rực rỡ, làm gì cũng vượng, tài lộc chảy vào túi ào ào như nước lũ

Trong ngày 26, 27, 28, 29 tháng 9 âm lịch, 3 con giáp có vận đỏ rực rỡ, làm gì cũng vượng, tài lộc chảy vào túi ào ào như nước lũ

3 con giáp này lại có nhiều cơ hội làm giàu hơn bao giờ hết trong ngày 26, 27, 28, 29 tháng 9 âm lịch.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày 26/11/2023 tử vi 11 ngày tới tử vi ngày mai tử vi 12 con giap tử vi cuối tháng 11 con giap may man tử vi cuối năm 2023

TIN MỚI NHẤT

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Sao quốc tế 49 phút trước
Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Sao quốc tế 53 phút trước
Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 57 phút trước
Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Xã hội 1 giờ 40 phút trước
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Xã hội 1 giờ 48 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận