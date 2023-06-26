Từ ngày 26/6 đến 02/7/2023: 3 con giáp sau có lộc trời rơi ngay cửa, 99% trúng số độc đắc tiền tỷ, tiền tài tới ào ào không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 26/06/2023 08:03

Theo tử vi tháng 6/2023, 3 con giáp sau tiền tài thăng tiến, vận may bắt đầu thay đổi mạnh vào cuối tháng.

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 26/6 đến 2/7/2023, tuổi Tỵ bớt vất vả hơn tuần cũ, đặc biệt là nam giới. Việc ngập đầu, lúc nào cũng làm không hết việc nhưng nó có lợi cho bản mệnh sau này.

Con giáp này thông minh, linh hoạt, làm việc bằng cái tâm nên ai cũng phải nể. Bản mệnh không thích làm ăn gian dối, kiếm tiền bẩn, luôn hướng thiện để tích phúc về sau vì thế dễ được may mắn, đặc biệt là những người làm vận tải, xuất ngoại hoặc chuyển công tác.

Vận trình tài lộc có điểm sáng, tuổi Tỵ có thể mua vé số hoặc xin tăng lương để lộc đến bất ngờ. Giữa tuần có tin vui liên quan đến lương thưởng, chế độ hoặc bảo hiểm. Rất có thể bản mệnh sẽ có được tiền bạc rủng rỉnh, kinh doanh mang về lợi nhuận lớn.

Trên phương diện tình cảm, nam mệnh vượng duyên, có nhiều người thích thầm, nữ mệnh ăn nói lọt tai, dễ thương hay được lòng người lớn tuổi. Tuổi Tỵ đối nhân xử thế khá công bằng, ai chơi với bản mệnh thì không bao giờ sợ thiệt thân.

Từ ngày 26/6 đến 02/7/2023: 3 con giáp sau có lộc trời rơi ngay cửa, 99% trúng số độc đắc tiền tỷ, tiền tài tới ào ào không ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dần luôn không hanh thông về tài lộc, không có cách nào gây được tiếng vang lớn trong sự nghiệp.

Trong tuần cuối cùng tháng 6 Dương lịch, được các sao lành phù hộ chiếu mệnh, con giáp tuổi Dần làm mọi việc đều thuận theo ý muốn, tiền tài thăng tiến, vận may bắt đầu thay đổi. Dù túi tiền chạm đáy cũng có cơ hội tăng trở lại, không gì có thể cưỡng lại được.

Bên cạnh sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, người tuổi Dần còn có quý nhân chỉ điểm. Nhờ đó, họ có cơ hội gặt hái tài lộc vô cùng sung túc, thu nhập dồi dào. Nếu giữ vững niềm tin và nắm bắt cơ hội, năm 2023, con giáp tuổi Dần tất yếu sẽ giàu sang, phú quý.

Từ ngày 26/6 đến 02/7/2023: 3 con giáp sau có lộc trời rơi ngay cửa, 99% trúng số độc đắc tiền tỷ, tiền tài tới ào ào không ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày 26/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ tâm trí nhẹ nhàng.    

Công việc: Người tuổi Ngọ trong công danh có quý nhân hướng dẫn đường đi cụ thể. 

Tình cảm: Bạn trong tình cảm thường yếu đuối, cần có người bên cạnh tương trợ khi khó khăn.  

Tài lộc: Về mặt tài chính, quý nhân hướng dẫn sinh lời lớn. 

Sức khỏe: Dành thời gian ngủ và nghỉ ngơi, không nên làm việc quá sức của bản thân. 

Từ ngày 26/6 đến 02/7/2023: 3 con giáp sau có lộc trời rơi ngay cửa, 99% trúng số độc đắc tiền tỷ, tiền tài tới ào ào không ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (26/6 – 2/7/2023): 3 con giáp có căn phú quý, vận may tới tấp, cầu công danh có công danh, cầu tài lộc có tài lộc

Tử vi tuần mới (26/6 – 2/7/2023): 3 con giáp có căn phú quý, vận may tới tấp, cầu công danh có công danh, cầu tài lộc có tài lộc

Bước vào tuần mới, vận trình của 3 con giáp sau tiến triển đi lên, phát triển theo chiều hướng tích cực.

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