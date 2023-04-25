Từ ngày 26/04-27/04, các con giáp được Thần Tài hậu thuẫn, trao tiền tỷ trong tay, tài lộc rủng rỉnh tiêu xài thoải mái

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Tỵ năng động, thông minh, đầu óc tốt, làm gì cũng tích cực. Con giáp này đón nhiều điều tốt lành. Tốc độ phát triển của họ cũng tăng tốc. Người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều cao nhân, có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ.

Người tuổi Tỵ chỉ cần dùng chính sự chăm chỉ và động lực của mình để hoàn thành mọi mục tiêu thì cuộc sống phía trước của họ sẽ không còn phải lo lắng nhiều, mọi gánh nặng đều được giải quyết.

Con giáp tuổi Tỵ có vận khí tốt vào thời điểm này, học gì cũng tinh thông, làm gì cũng thành công. Ngay cả những người bắt đầu lập nghiệp cũng sẽ có hành trình suôn sẻ, không gặp quá nhiều khó khăn.

Tuổi Tuất

‏Do có Nhị Hợp tương trợ, thêm cục diện Thái Tuế chống lưng, người tuổi Tuất bắt đầu đón nhận những thành công ngoài dự kiến. Chỉ cần quyết tâm làm việc, không bỏ dở giữa chừng, có thể nói, họ sẽ cầu được ước thấy. ‏

‏Với bản tính thật thà, trung thành, coi trọng tình nghĩa, con giáp này thường xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa. Đặc điểm này giúp sức đáng kể trong sự nghiệp, vì đi đến đâu, họ cũng được người giúp đỡ. Khó khăn cũng không quá đáng lo khi quý nhân luôn xuất hiện đúng lúc, chỉ cho họ con đường chính xác để phấn đấu. Đặc biệt, quý nhân cũng thường đem tới những cơ hội phù hợp với khả năng, giúp nâng tầm vị thế của con giáp này.‏

‏Nhờ vậy, người tuổi Tuất cũng có được tài lộc khá vững vàng trong cả năm nay. Nếu có ý định đầu tư, mở rộng quy mô buôn bán, sản xuất, kinh doanh thì họ nên chọn thời điểm thích hợp để bắt đầu sớm. Lượng khách hàng, đối tác bắt tay sẽ ngày một ổn định và có dấu hiệu ngày một tăng. Bản mệnh tìm được chỗ đứng trên thị trường, có lợi thế cạnh tranh riêng nên không sợ đối thủ chơi xấu tìm cách vượt mặt.‏

‏Những bước tiến rõ rệt trên con đường tài lộc giúp họ thoát khỏi tình hình khó khăn trước đó, khiến túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, thường không phải lo đến chuyện chi tiêu. Quá trình thực hiện tất nhiên không tránh khỏi khó khăn, song xung quanh bạn luôn có người sẵn sàng giúp đỡ. Thậm chí, càng là khi khó khăn, họ lại càng có quyết tâm vươn lên, khẳng định chính mình.

‏Bên cạnh đó, với những người làm công ăn lương, những thành tích nổi trội trong công việc giúp họ có được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá. Cấp trên chắc chắn rất hào phóng với những nhân viên tốt, cống hiến nhiều cho tập thể.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần cơ trí, quyết đoán nhưng cũng có phần bảo thủ. Cung quan lộc của con giáp này xuất hiện cát tinh nên vận thế, sự nghiệp, tài vận khởi sắc.

Trong thời gian này, cuộc sống của người tuổi Dần càng ngày càng may mắn. Thay đổi phương thức kiếm tiền nên nguồn tiền cũng liên tiếp chảy vào túi con giáp này nên áp lực tài chính giảm đi rất nhiều so với thời gian đầu năm.

‏Bên cạnh đó, với những người làm công ăn lương, những thành tích nổi trội trong công việc giúp họ có được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá. Cấp trên chắc chắn rất hào phóng với những nhân viên tốt, cống hiến nhiều cho tập thể.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.