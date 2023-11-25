Từ ngày 26/11 đến 6/12, 3 con giáp LẮM PHÚC NHIỀU PHẦN, tiền tự động chạy vào túi, vàng chất đầy cả tủ, cuối năm khó mà nghèo

Tâm linh - Tử vi 25/11/2023 07:18

Chỉ cần bước sang thời gian từ ngày 26/11 đến 6/12, tuổi Hợi, Dần, Mùi sẽ gặp được may mắn, sự nghiệp đi lên, có cơ hội tiến thân.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần thường tâm cao khí ngạo, họ thành công cũng phần nhiều là nhờ vào cố gắng, nỗ lực của mình. Không giống như người bình thường, tuổi Dần thích thú với việc học tập, quan sát, rèn luyện. Họ cũng có can đảm phấn đấu, dùng hai bàn tay trắng sáng tạo sự nghiệp thuộc về riêng mình.

Từ ngày 26/11 đến 6/12, tuổi Dần sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp đi lên, có cơ hội tiến thân. Làm việc đạt được thành tích tốt, làm kinh doanh thu được món lời lớn, người nhà có thể hưởng phúc theo, cuộc sống ngày một tốt đẹp.

Từ ngày 26/11 đến 6/12, 3 con giáp LẮM PHÚC NHIỀU PHẦN, tiền tự động chạy vào túi, vàng chất đầy cả tủ, cuối năm khó mà nghèo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi bẩm sinh ôn nhu thiện lương, bên cạnh họ có rất nhiều bạn bè tốt, cùng chí hướng, dễ hợp tác phát tài. Người tuổi Mùi vì làm người chính trực lại thích trợ giúp người khác, có thể khiến cho người xung quanh cảm thấy được khích lệ.

Dự đoán từ ngày 26/11 đến 6/12, tuổi Mùi sẽ được hào quanh may mắn vây quanh, lúc đó vận thế thuận lợi, làm gì được nấy, đánh đâu thắng đó, dễ dàng thành công. Nhờ vậy tiền tài, danh vọng cũng cuồn cuộn mà đến. Không chỉ thế, chuyện tình cảm của họ cũng có bước tiến mới, nếu biết nắm bắt cơ hội, thuận lợi có thể tiến đến hôn nhân, một đời chân ái, gắn bó không rời.

Từ ngày 26/11 đến 6/12, 3 con giáp LẮM PHÚC NHIỀU PHẦN, tiền tự động chạy vào túi, vàng chất đầy cả tủ, cuối năm khó mà nghèo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có thể dựa vào trí tuệ và phán đoán nhanh nhạy của mình phát hiện ra cơ hội làm ăn. Trong thời gian này còn gặp được quý nhân trợ giúp. Nếu nắm được cơ hội, nhất định có thể xoay người đổi đời, vận thế lên như mặt trời ban trưa.

Những gia đình có người tuổi Hợi chú ý, ngày lành của họ sắp tới. Tuổi Hợi vốn có ánh mắt rất độc đáo, sáng tạo, có thể dễ dàng nhìn ra đường làm giàu. Đặc biệt là từ ngày 26/11 đến 6/12, tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, nước lên thì thuyền lên, không chỉ sự nghiệp của tuổi Hợi thăng tiến, tình cảm của họ cũng thăng hoa, có thể nói là vừa lòng, mãn ý.

Từ ngày 26/11 đến 6/12, 3 con giáp LẮM PHÚC NHIỀU PHẦN, tiền tự động chạy vào túi, vàng chất đầy cả tủ, cuối năm khó mà nghèo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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