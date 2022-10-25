Từ ngày 26/10, 3 con giáp sự nghiệp vụt sáng, đại phát đại lợi, công danh như ý, tiền tài như mơ, ngồi mát ăn bát vàng

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Mão có cơ hội thăng tiến khi được cấp trên ưu ái trao cho nhiều cơ hội thể hiện năng lực. Có thể ban đầu con giáp này còn bỡ ngỡ và chưa quen với công việc nhưng nhờ đồng nghiệp tốt bụng giúp đỡ nhiệt tình nên thích nghi khá nhanh.

Công việc của tuổi Mão kể từ ngày mai diễn ra thuận lợi. Người tuổi Mão được đánh giá cao ở khả năng sắp xếp công việc hợp lý nên dù khối lượng công việc bận rộn cũng không làm khó được những người này. Tài ăn nói khéo léo của con giáp này có khả năng thuyết phục mọi người xung quanh nghe theo quan điểm của mình.

Người tuổi Sửu sẽ chứng minh được năng lực thực sự của mình trong công việc. Đường công danh sự nghiệp của con giáp này phát thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ. Hơn thế nữa các mối quan hệ xã giao hài hòa, tình cảm tốt đẹp. Hãy dồn sức mình để phát huy nhiều hơn nữa, có thể bản mệnh đang cách thành công một khoảng không xa nữa đâu.

Vận trình tài lộc rực rỡ. Con giáp này đặc biệt may mắn trong phương diện tài lộc, nhất là những người làm công việc kinh doanh. Mão hoàn toàn có thể củng cố tốt nguồn thu nhập trong ngày. Bản mệnh đã có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần nghĩ ngợi nhiều.

Bạn cũng có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ xã giao. Bản thân bạn vốn luôn nhiệt tình với người khác nên người khác cũng sẽ rất sẵn sàng giúp đỡ bạn, nhất là khi khó khăn xảy đến. Nhờ vậy mà đường công danh sự nghiệp tăng tiến không ngừng, càng tiếp thêm niềm vui và động lực phấn đấu cho bản mệnh.

Đường tài lộc của tuổi Sửu không cần phải lo lắng gì nhiều. Tiền bạc về túi không ít, nhất là con giáp này theo nghiệp buôn bán kinh doanh vô cùng phát đạt, nguồn thu nhập không tồi, đủ để bản mệnh chi tiêu thoải mái cho cuộc sống hàng ngày và có một khoản dư để tích lũy.

Người tuổi Sửu sẽ chứng minh được năng lực thực sự của mình trong công việc. Đường công danh sự nghiệp của con giáp này phát thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ. Hơn thế nữa các mối quan hệ xã giao hài hòa, tình cảm tốt đẹp. Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Tử vi phương Đông của 12 con giáp cho thấy từ ngày 26/10 người tuổi Tý thể hiện mình là người có tinh thần trách nhiệm cao, công minh chính trực nên bất cứ ai giao việc cho bản mệnh cũng cảm thấy an tâm. Tuổi Tý gặp được cơ hội tốt để phát huy tối đa năng lực cá nhân và nhận được sự tín nhiệm đặc biệt từ cấp trên.

Gặp ngày tam hợp nên Tý có rơi vào hoàn cảnh khó khăn gì cũng sẽ có người nâng đỡ, gỡ rối cho. Con giáp này được mọi người xung quanh yêu mến nhờ tính cách hiền lành, hòa đồng, rộng rãi với người khác. Nhờ vậy mà công việc cũng hanh thông, suôn sẻ hơn.

Vận trình tài lộc hanh thông. Các kế hoạch làm ăn, mua bán đều diễn ra thuận lợi và mang lại cho bản mệnh doanh thu đáng kể. Tý tìm được nguồn hàng mới, khách hàng cũng theo đó mà ra vô nườm nượp. Bản mệnh chẳng phải lo đến chuyện tiền bạc, chi tiêu vì nhờ có cát tinh che chở nên giữ vững được nguồn tích luỹ sẵn có.

Vận trình tài lộc hanh thông. Các kế hoạch làm ăn, mua bán đều diễn ra thuận lợi và mang lại cho bản mệnh doanh thu đáng kể. Tý tìm được nguồn hàng mới, khách hàng cũng theo đó mà ra vô nườm nượp. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm