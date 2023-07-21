Từ ngày 25/7: 3 con giáp sự nghiệp rực rỡ, tài lộc vào nhà như nước, mở rộng nguồn tài chính, giàu lên nhanh chóng, gia đình thịnh vượng, cuộc sống viên mãn

Các mối quan hệ xã giao của tuổi Tỵ phát triển khá tốt. Với bản tính cởi mở và cách cư xử khéo léo, đi đến đâu bản mệnh cũng nhận được sự giúp đỡ của mọi người, khiến mọi việc dễ dàng hơn hẳn.

Vận trình tình cảm cũng có dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là với người độc thân. Con giáp này có thể nhận được lời bày tỏ đến từ người mà mình thầm mến đã lâu. Đây chính là lúc chuyện tình cảm của bản mệnh bước sang trang mới.

Tuổi Ngọ khó tránh khỏi những trở ngại. Công việc đang suôn sẻ có thể gặp sự cố gây phiền toái và ảnh hưởng đến uy tín đã xây dựng. Khả năng phán đoán của con giáp này không còn nhạy bén như thường, do đó, tuổi Ngọ cần cẩn trọng khi đưa ra nhận định trong lúc nóng vội. Tốt nhất là tham khảo ý kiến của nhiều người để có cái nhìn toàn diện về vấn đề.

Vận trình tình cảm có nhiều biến đổi. Các cuộc tranh cãi sau khi làm lành có thể tái diễn, gây mệt mỏi cho cả hai bên. Các cặp đôi cần lắng nghe và hiểu nửa kia hơn để giảm bớt mâu thuẫn và xung đột.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Về tình cảm, đang có cơ hội rất tốt, dễ nên duyên, do đó, đừng ngại thất bại mà không tiến tới với người bạn thích. Nếu không, sau này bạn sẽ hối hận. Người tuổi Mùi nếu không muốn có thêm rắc rối, muộn phiền trong ngày Tỷ Kiên ghé thăm thì bạn nên tỉnh táo với những lời nói xấu, chê bai mình. Nghe rồi thì hãy để nó đi từ tai này sang tai khác, xem như không có để đỡ phiền lòng hay tức giận.



Thổ - Mộc xung khắc ảnh hưởng tới tình hình tài chính của bản mệnh, có dấu hiệu của sự hao hụt. Bạn nên tỉnh táo xử lý sớm, đừng để tiền bạc lần lượt đội nón ra đi không lý do như thế sẽ có nguy cơ rắc rối lớn trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm