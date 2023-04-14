Từ ngày 25/2 đến 10/3 âm lịch, 3 con giáp có thể chuyển bại thành thắng, kiếm được bộn tiền, vận đỏ rực như son

Tâm linh - Tử vi 14/04/2023 07:47

Dự đoán từ ngày 25/2 - 10/3 âm lịch, 3 con giáp dưới đây ngày càng thịnh vượng đường tài lộc, công việc diễn ra suôn sẻ.

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho biết, từ ngày 25/2 - 10/3 âm lịch, người tuổi Mão sẽ gặp khá nhiều may mắn về phương diện tài lộc. Con giáp này nên quan tâm nhiều hơn đến việc mở rộng các mối quan hệ, hình thành và vun vén những mối hợp làm ăn cũ mới, tìm kiếm thêm người giúp đỡ mình, tài lộc sẽ ngày càng tăng.

Được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Mão không chỉ thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp, hiệu quả công việc vượt trội mà còn có cơ hội nâng cao chuyên môn, năng lực cá nhân cũng được cải thiện. Con giáp này hoàn thành tốt những công việc đề ra và đang hưởng thụ thời điểm cuối năm vô cùng tuyệt vời. Do đó, bạn nên tập trung cho việc tích lũy kiến thức, học thật nhiều, không ngừng sáng tạo và không ngừng chứng tỏ bản thân.

Từ ngày 25/2 đến 10/3 âm lịch, 3 con giáp có thể chuyển bại thành thắng, kiếm được bộn tiền, vận đỏ rực như son - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Từ ngày 25/2 - 10/3 âm lịch, những người tuổi Thìn sẽ có cơ hội thăng tiến mới trong sự nghiệp, phiền muộn lặng lẽ tan biến. Sự nghiệp phát triển vượt bậc đồng thời tiền bạc rủng rỉnh. Con giáp tuổi Thìn là người thắng lợi, đạt được nhiều thành quả cao.

Dù hiện tại như thế nào thì họ cũng có cơ hội thay đổi từ thời gian này. Sức khỏe của những người tuổi Thìn không có gì đáng lo ngại, quý bạn chỉ cần duy trì thói quen luyện tập và ăn uống khoa học thì sức khỏe sẽ luôn ở mức ổn định.

Từ ngày 25/2 đến 10/3 âm lịch, 3 con giáp có thể chuyển bại thành thắng, kiếm được bộn tiền, vận đỏ rực như son - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ rất hanh thông. Tuổi Sửu đón nhận nhiều cơ hội mới từ ngày 25/2 - 10/3 âm lịch, nếu biết nắm bắt kịp thời, đây sẽ là tiền đề cho tuổi Sửu bứt phá. Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu cũng vô cùng tốt đẹp, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu và tìm được một nửa của mình, cũng có nhiều cặp đôi sẽ tiến tới mối quan hệ hôn nhân lâu dài trong dịp cuối năm này.

Tuy nhiên, tuổi Sửu cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, đặc biệt là những bất trắc có thể xảy ra. Tuổi Sửu cần chú ý hơn trong vấn đề di chuyển, không nên xuất hành đi xa, lái xe đường dài vì đây là thời điểm nhạy cảm rất dễ gặp bất trắc trên đường.

Từ ngày 25/2 đến 10/3 âm lịch, 3 con giáp có thể chuyển bại thành thắng, kiếm được bộn tiền, vận đỏ rực như son - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ ngày 18/2 - 25/2 âm lịch, 3 con giáp giàu nhanh như vũ bão, tiền bạc dư dôi, Thần Tài ban của cải, công danh tất thắng

Từ ngày 18/2 - 25/2 âm lịch, 3 con giáp giàu nhanh như vũ bão, tiền bạc dư dôi, Thần Tài ban của cải, công danh tất thắng

Dưới đây là những con giáp giàu có, tiền đổ về từ nhiều phía, hễ bước ra cửa là có lộc, ai xui thì xui chứ họ vẫn có tiền tiêu xài đều đặn từ ngày 18/2 - 25/2 âm lịch.

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