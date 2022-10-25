Từ ngày 25/10 đến 30/10, PHÚC LỘC CĂNG TRÀN, 3 con giáp mua két hứng tiền, danh tài như ý, sự nghiệp lên vun vút, may mắn có thừa

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 01:40

Từ ngày 25/10 đến 30/10, PHÚC LỘC CĂNG TRÀN, 3 con giáp mua két hứng tiền, danh tài như ý, sự nghiệp lên vun vút, may mắn có thừa

Tuổi Thân

Tử vi cho biết công việc của người tuổi Thân tiến triển thuận lợi nhờ có Tam Hội giúp sức. Bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người do có thái độ hòa nhã, nhiệt tình. Nhờ thế, con giáp này còn có thể gặp được quý nhân trong thời gian này. Quý nhân có thể là người bạn đã quen biết suốt bấy lâu nay. Hãy khiêm tốn và chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương, người đó sẽ chỉ cho bạn hướng khắc phục những vấn đề còn khúc mắc ở hiện tại và những hướng đi phù hợp trong tương lai.

Thực Thần chiếu mệnh mang lại nhiều niềm vui cho người tuổi Thân, đặc biệt là với những ai làm nghề tự do. Bạn được nhận một khoản tiền hoàn toàn xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra. Với người làm công ăn lương, bạn vẫn duy trì một mức lương ổn định. Bản mệnh vốn là người năng động nên luôn chủ động tìm cách công việc làm thêm được trả công xứng đáng. Một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ vào thời điểm này. Số tiền đó tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để bạn dư dả trong ít ngày. 

Từ ngày 25/10 đến 30/10, PHÚC LỘC CĂNG TRÀN, 3 con giáp mua két hứng tiền, danh tài như ý, sự nghiệp lên vun vút, may mắn có thừa - Ảnh 1
Tử vi cho biết công việc của người tuổi Thân tiến triển thuận lợi nhờ có Tam Hội giúp sức. Bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người do có thái độ hòa nhã, nhiệt tình. Nhờ thế, con giáp này còn có thể gặp được quý nhân trong thời gian này. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Về phương diện sự nghiệp, tuổi Mão nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp, cấp trên nên làm việc hiệu quả hơn, có định hướng rõ ràng chỉ cần tiến tới. Con giáp này được cấp trên tín nhiệm, giao cho những trọng trách có tầm ảnh hưởng lớn, tạo cơ hội để phát triển khả năng bản thân cũng như khẳng định vị trí tại nơi làm việc. Hãy coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Bạn cần tiếp tục trau dồi, rèn luyện kĩ năng, đồng thời xác định những mục tiêu tiếp theo tham vọng hơn.

Đường tài lộc của con giáp Mão trong những ngày này rất vượng, các khoản thu ổn định, hơn thế nữa lương thưởng không hề suy giảm mà còn có thêm thu nhập bên ngoài nhờ chăm chỉ làm việc và được chiếu cố từ người thân quen. Tuổi Mão có người nâng đỡ nên đưa ra được những quyết định đúng đắn về đầu tư, kinh doanh. Hầu hết các hạng mục con giáp này đang tiến hành đều có kết quả vô cùng khả quan, thậm chí còn có nguồn thu nhập đáng kể.

Từ ngày 25/10 đến 30/10, PHÚC LỘC CĂNG TRÀN, 3 con giáp mua két hứng tiền, danh tài như ý, sự nghiệp lên vun vút, may mắn có thừa - Ảnh 2
Đường tài lộc của con giáp Mão trong những ngày này rất vượng, các khoản thu ổn định, hơn thế nữa lương thưởng không hề suy giảm mà còn có thêm thu nhập bên ngoài nhờ chăm chỉ làm việc và được chiếu cố từ người thân quen. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Theo tử vi của 12 con giáp, vận trình công danh, sự nghiệp của tuổi Ngọ từ ngày 25/10-30/10 được quý nhân soi đương chỉ lối nên có chiều hướng tăng tiến. Con giáp này có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, cống hiến hết mình nên được cấp trên đánh giá cao. Bất cứ nhiệm vụ nào giao cho bạn đều mang lại sự yên tâm, chắc chắn vì sẽ hoàn thành đúng thời hạn. Lúc này tuổi Ngọ có thể tìm kiếm thêm cơ hội bên ngoài, làm việc đúng chuyên môn sở trường để tạo thêm tiềm năng cho mình. 

Tài lộc của tuổi Ngọ rất vượng một phần nhờ ngũ hành Thổ sinh Kim, vận trình tài lộc hanh thông, rộng mở, tiền bạc không thiếu. Ngọ nhận được nhiều cơ hội làm ăn hoặc nhận thêm được công việc bên ngoài, mang tới thu nhập tốt hơn. Nhìn chung thời gian này bản mệnh sẽ khá là bận rộn, phải làm việc chăm chỉ thì mới thu được thành quả xứng đáng, tích lũy thêm cho tương lai. Bản mệnh nên nhờ quý nhân để tìm vận may cho mình, phát triển trong thời gian này sẽ có lợi hơn.

Từ ngày 25/10 đến 30/10, PHÚC LỘC CĂNG TRÀN, 3 con giáp mua két hứng tiền, danh tài như ý, sự nghiệp lên vun vút, may mắn có thừa - Ảnh 3
Theo tử vi của 12 con giáp, vận trình công danh, sự nghiệp của tuổi Ngọ từ ngày 25/10-30/10 được quý nhân soi đương chỉ lối nên có chiều hướng tăng tiến. Con giáp này có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, cống hiến hết mình nên được cấp trên đánh giá cao. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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