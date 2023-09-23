Từ ngày 24-30/9/2023, 3 con giáp rung đùi đếm tiền, phú quý ngập tràn, nhà sang xe xịn, vận khí tươi tốt, giàu có hiển vinh

Tâm linh - Tử vi 23/09/2023 15:57

Tử vi dự đoán vào ngày 24-30/9/2023, 3 con giáp rung đùi đếm tiền, phú quý ngập tràn, nhà sang xe xịn, vận khí tươi tốt, giàu có hiển vinh.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn khá chân thật, không thích vòng vo, ám chỉ. Họ khá thẳng tính, yêu ghét rõ ràng. Trong công việc, họ đầy năng lực và sức mạnh. Người tuổi này dám nghĩ dám làm và luôn là chủ nhân của những ý tưởng sáng tạo mang tính đột phá.

Con giáp tuổi Thìn có tiềm năng thành công trong sự nghiệp. Họ buôn bán rất có duyên, thích mạo hiểm. Họ mang số mệnh giàu sang, không phải lo lắng về chuyện tiền bạc.

Con giáp tuổi Thìn được quý nhân phù trợ, công việc của họ rất suôn sẻ. Họ sẽ đạt được thành tích tốt trong công việc, được cấp trên trọng dụng. Người làm kinh doanh sẽ ký được những hợp đồng quan trọng.

Ngoài ra, con giáp này cũng nhận được thêm cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, người tuổi này sẽ đạt được mục tiêu mà mình đề ra, kiếm tiền về đầy túi.

Từ ngày 24-30/9/2023, 3 con giáp rung đùi đếm tiền, phú quý ngập tràn, nhà sang xe xịn, vận khí tươi tốt, giàu có hiển vinh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Dậu thường nói ít, làm nhiều. Họ được biết đến với tính cách cứng rắn, kiên cường. Tuy vậy, trong một số trường hợp, họ tỏ ra nóng nảy. Trong công việc, con giáp tuổi Dậu kiên trì, bền bỉ và có trách nhiệm. Họ cần cù lại tỉ mỉ nên làm gì cũng suôn sẻ.

Người tuổi Dậu được dự đoán có quý nhân phù trợ. Cùng với nỗ lực của bản thân, con giáp này không chỉ có được may mắn mà còn có cuộc sống phú quý, đủ đầy, đặt nền móng cho tương lai.

Trong thời gian tới đây, con giáp này cần phải tập trung, nỗ lực toàn tâm, toàn ý cho công việc. Sự nghiệp của họ hết sức hanh thông, thuận lợi. Họ làm đâu gặt đấy, vạn sự đều như ý.

Từ ngày 24-30/9/2023, 3 con giáp rung đùi đếm tiền, phú quý ngập tràn, nhà sang xe xịn, vận khí tươi tốt, giàu có hiển vinh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình hiền lành, nhân hậu và độ lượng. Thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn sàng giúp đỡ mà không toan tính, nề hà. Cũng vì như vậy mà con giáp này thường được quý nhân giúp đỡ, hậu vận hưởng nhiều phúc lộc.

Những người sinh năm Hợi sẽ có nhiều cơ hội làm ăn phát tài. Trong công việc, con đường thăng tiến của họ cũng ngày càng rộng mở. Nếu nắm bắt cơ hội đến với mình, con giáp này kiếm tiền nhiều như nước, cuộc sống ngày càng khởi sắc.

Người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, ký được hợp đồng mới. Nhiều đối tác làm ăn sẽ tìm đến và ngỏ ý hợp tác với con giáp này. Người tuổi Hợi nỗ lực không ngừng sẽ đạt được thành quả xứng đáng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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