Từ ngày 24/2 - 28/2 âm lịch: Sổ vàng điểm tên, 3 con giáp ngồi không cũng có tiền tỷ, tài lộc hưng thịnh, tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau

Tâm linh - Tử vi 13/03/2023 09:22

Tử vi dự đoán, từ ngày 24/2 - 28/2 âm lịch, 3 con giáp có khả năng nhận được phúc lộc trời ban vào khung thời gian này.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn chu đáo, tỉ mỉ và có tinh thần tự giác cao. Dù gặp khó khăn, trắc trở trong công việc hay cuộc sống thì họ cũng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh để từng bước vượt qua. Người tuổi Sửu dù không xuất thân trong những gia đình giàu có, có sẵn nền tảng nhưng họ vẫn không ngừng vươn lên để hoàn thiện bản thân.

Từ ngày 24/2 - 28/2 âm lịch, người tuổi Sửu có tài lộc dồi dào, làm việc gì cũng hanh thông, xuôi thuận. Người làm kinh doanh được dự báo buôn may bán đắt. Người làm công ăn lương được cấp trên trọng dụng, có cơ hội thăng quan tiến chức. Nhờ có quý nhân giúp đỡ nên trong tháng này Sửu có nhiều cơ hội phát triển tài năng. Nhìn chung, số tiền Sửu kiếm được trong tháng này giúp họ có cuộc sống sung túc.

Từ ngày 24/2 - 28/2 âm lịch: Sổ vàng điểm tên, 3 con giáp ngồi không cũng có tiền tỷ, tài lộc hưng thịnh, tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi nói rằng, trong những ngày đầu năm, tuổi Thìn có thể gặp một số tình huống khó khăn. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ dần chuyển biến theo hướng tốt đẹp hơn, giúp con giáp này được thả lỏng tinh thần, giảm bớt áp lực. Từ ngày 24/2 - 28/2 âm lịch, nguồn thu nhập của bản mệnh có dấu hiệu tăng lên đáng kể.

Thời gian tới, tuổi Thìn có thể đạt được những thành công trong công việc kinh doanh. Vạn sự khởi đầu nan, miễn là tuổi Thìn không nản chí thì những thành công mới vẫn sẽ tiếp tục đến. Khi mọi việc đã đi vào quỹ đạo thì cuộc sống của tuổi Thìn sẽ ổn định và thuận lợi hơn. Mọi công sức của con giáp này bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng, năng lực và thành công của tuổi Thìn sẽ được mọi người đánh giá cao.

Từ ngày 24/2 - 28/2 âm lịch: Sổ vàng điểm tên, 3 con giáp ngồi không cũng có tiền tỷ, tài lộc hưng thịnh, tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vào thời gian này, tuổi Dậu chính là con giáp nhận may mắn gặp được phúc báo, công danh lên như diều gặp gió. Trên con đường tài lộc thì người tuổi Dậu cũng dễ kiếm tiền hơn, cầu được ước thấy. Thêm vào đó, do vận thế thuận lợi hơn thì con đường công danh của bạn cũng có phần vượng phát, không bị cản trở nên người tuổi Dậu có cơ hội mở mang đầu tư làm ăn lớn.

Tử vi dự báo, từ ngày 24/2 - 28/2 âm lịch sự may mắn chỉ là bước khởi đầu mà thôi, nên người tuổi Dậu hãy dùng sự thông minh của mình để tạo tiền đề phát triển cho tương lai thêm phần rạng rỡ. Không chỉ may mắn trong công danh, tài lộc người tuổi Dậu cũng rất may mắn trên con đường tình duyên. Trong thời gian này nhưng người tuổi Dậu còn độc thân vận đào hoa nở rộ khiến cho bạn có cơ hội tìm thấy chân ái của đời mình, người bạn mong đợi từ lâu. Với những tuổi Dậu có đôi có cặp thì đây chính là thời gian hạnh phúc gắn bó.

Từ ngày 24/2 - 28/2 âm lịch: Sổ vàng điểm tên, 3 con giáp ngồi không cũng có tiền tỷ, tài lộc hưng thịnh, tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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