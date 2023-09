Từ ngày 24/2 - 28/2 âm lịch: Sổ vàng điểm tên, 3 con giáp ngồi không cũng có tiền tỷ, tài lộc hưng thịnh, tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau

Từ ngày 24/2 - 28/2 âm lịch, người tuổi Sửu có tài lộc dồi dào, làm việc gì cũng hanh thông, xuôi thuận. Người làm kinh doanh được dự báo buôn may bán đắt. Người làm công ăn lương được cấp trên trọng dụng, có cơ hội thăng quan tiến chức. Nhờ có quý nhân giúp đỡ nên trong tháng này Sửu có nhiều cơ hội phát triển tài năng. Nhìn chung, số tiền Sửu kiếm được trong tháng này giúp họ có cuộc sống sung túc.

Thời gian tới, tuổi Thìn có thể đạt được những thành công trong công việc kinh doanh. Vạn sự khởi đầu nan, miễn là tuổi Thìn không nản chí thì những thành công mới vẫn sẽ tiếp tục đến. Khi mọi việc đã đi vào quỹ đạo thì cuộc sống của tuổi Thìn sẽ ổn định và thuận lợi hơn. Mọi công sức của con giáp này bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng, năng lực và thành công của tuổi Thìn sẽ được mọi người đánh giá cao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vào thời gian này, tuổi Dậu chính là con giáp nhận may mắn gặp được phúc báo, công danh lên như diều gặp gió. Trên con đường tài lộc thì người tuổi Dậu cũng dễ kiếm tiền hơn, cầu được ước thấy. Thêm vào đó, do vận thế thuận lợi hơn thì con đường công danh của bạn cũng có phần vượng phát, không bị cản trở nên người tuổi Dậu có cơ hội mở mang đầu tư làm ăn lớn.

Tử vi dự báo, từ ngày 24/2 - 28/2 âm lịch sự may mắn chỉ là bước khởi đầu mà thôi, nên người tuổi Dậu hãy dùng sự thông minh của mình để tạo tiền đề phát triển cho tương lai thêm phần rạng rỡ. Không chỉ may mắn trong công danh, tài lộc người tuổi Dậu cũng rất may mắn trên con đường tình duyên. Trong thời gian này nhưng người tuổi Dậu còn độc thân vận đào hoa nở rộ khiến cho bạn có cơ hội tìm thấy chân ái của đời mình, người bạn mong đợi từ lâu. Với những tuổi Dậu có đôi có cặp thì đây chính là thời gian hạnh phúc gắn bó.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.