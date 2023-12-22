Từ ngày 23/12 đến 31/12/2023: 3 con giáp xoay chuyển tình thế, khổ tận cam lai, con trai không lo tiền bạc, con gái không sợ túng thiếu

Tâm linh - Tử vi 22/12/2023 17:33

Từ ngày 23/12 đến 31/12/2023, 3 con giáp sau được dự đoán gặp nhiều may mắn, cơ hội rộng mở, hưởng thụ cuộc sống an nhàn.

Tuổi Dậu 

Từ ngày 23/12 đến 31/12/2023, người tuổi Dậu đang làm việc quá sức. 

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Dậu đòi hỏi kĩ thuật cao, tay nghề giỏi.

Tình cảm: Người tuổi Dậu tình cảm nòng cháy bên cạnh người bạn thương mến.

Tài lộc: Rất thích đầu cơ, tích trữ, bạn sinh lời cao.

Sức khoẻ: Cố gắng thư giãn, nghỉ ngơi khi làm việc nhiều.

Từ ngày 23/12 đến 31/12/2023: 3 con giáp xoay chuyển tình thế, khổ tận cam lai, con trai không lo tiền bạc, con gái không sợ túng thiếu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, đầu óc thông minh, nhạy bén, có khả năng tìm kiếm cơ hội phát triển. Bản mệnh mệnh chăm chỉ trong công việc, luôn đặt ra những mục tiêu mới để phấn đấu.

Tử vi dự báo rằng tuổi Thìn có cơ hội kiếm nhiều hơn từ ngày 23/12 đến 31/12/2023. Dù bước vào thời kỳ nước rút, bản mệnh cũng không mất bình tĩnh khi đối mặt với các vấn đề phát sinh. Tuổi Thìn làm ở lĩnh vực nào cũng có thể đạt được thành tựu đáng mong đợi.

Từ ngày 23/12 đến 31/12/2023: 3 con giáp xoay chuyển tình thế, khổ tận cam lai, con trai không lo tiền bạc, con gái không sợ túng thiếu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Từ ngày 23/12 đến 31/12/2023, tuổi Dần không được hăng hái khi bắt tay vào công việc. Khi được phân công nhiệm vụ, bản mệnh cũng chỉ giải quyết qua loa cho xong.

Đừng để thái độ làm việc này khiến bản thân gây ra sai sót trong công việc. Con giáp này hãy tìm cách chấn chỉnh tinh thần của mình, đừng khiến hình ảnh của mình bị xấu đi trong mắt lãnh đạo cũng như mọi người xung quanh.

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Đông Bắc phía ngoài phòng, giường ngủ. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tuất

Từ ngày 23/12 đến 31/12/2023: 3 con giáp xoay chuyển tình thế, khổ tận cam lai, con trai không lo tiền bạc, con gái không sợ túng thiếu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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