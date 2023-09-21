Từ ngày 22-30/9/2023, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, ăn nên làm ra, tiền đẻ ra tiền, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 21/09/2023 15:50

Tử vi dự đoán từ ngày 22-30/9/2023, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, ăn nên làm ra, tiền đẻ ra tiền, tương lai xán lạn.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý bản chất tốt bụng, linh hoạt và nhanh trí. Họ sống khá hòa đồng, không câu nệ tiểu tiết. Họ được nhiều người yêu mến, khen ngợi. Người tuổi này sống thực tế, không mơ mộng viển vông. Con giáp tuổi Tý lạc quan yêu đời, có thể truyền cảm hứng những người bên cạnh.

Người tuổi Tý được liệt vào danh sách những con giáp sẽ gặp may mắn trong sự nghiệp. Con giáp tuổi Tý đang gặp khó khăn sẽ có thể lật ngược tình thế, thăng tiến trong sự nghiệp.

Họ có cơ hội ra ngoài học tập, mở mang tầm mắt. Nhiều cơ hội kiếm tiền tìm đến với con giáp này. Đó có thể là một công việc, dự án mới hoặc một nghề tay trái phù hợp với họ. Việc nắm bắt đúng cơ hội giúp con giáp tuổi Tý đạt được thành công, trở nên giàu có.

Từ ngày 22-30/9/2023, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, ăn nên làm ra, tiền đẻ ra tiền, tương lai xán lạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ lạc quan và đam mê. Họ dám nghĩ dám làm, không ngại khó khăn, gian khổ. Họ sống tích cực, không ngừng tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Ở con giáp tuổi Ngọ luôn toát ra sự tự tin. Họ nhiệt tình tốt bụng, hay giúp đỡ người khác nên có nhiều bạn bè.

Vận khí của người tuổi Ngọ tăng lên. Con giáp này được Thần Tài gọi tên, làm ăn phát đạt, sự nghiệp phát triển thuận lợi.

Ngoài công việc chính, người có tài có thể làm thêm một số hoạt động bên lề đầu tư, dự báo sẽ thu được kết quả thuận lợi.

Từ ngày 22-30/9/2023, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, ăn nên làm ra, tiền đẻ ra tiền, tương lai xán lạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, mặc dù nhìn bề ngoài tuổi Dậu có vẻ bất cẩn nhưng thực ra con giáp này rất dám nghĩ dám làm. Trong sự nghiệp, họ không hài lòng với những gì mình đã có mà luôn phấn đấu để có được vị trí cao hơn.

Họ luôn có thể nhìn rõ tình hình và đưa ra kế hoạch phù hợp. Con giáp mày biết cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống. Người tuổi Dậu có công danh sự nghiệp đều hanh thông. Trong tuần này, họ tỏ ra nghiêm túc, cẩn trọng trong công việc, sếp và khách hàng.

Đó cũng là nguyên nhân giúp họ đạt được thành tích tốt. Không những thế, con giáp tuổi Dậu cũng thuyết phục được những người không đồng ý với họ. Trong khi đó, người làm kinh doanh tuần này cũng sẽ chốt được nhiều đơn hàng, đạt được mức thu nhập như mong đợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ ngày 5/8 âm lịch trở đi, 3 con giáp có vận trình lên như diều gặp gió, đổi mệnh giàu sang, ngân khố căng tràn, may mắn tụ hội

Từ ngày 5/8 âm lịch trở đi, 3 con giáp có vận trình lên như diều gặp gió, đổi mệnh giàu sang, ngân khố căng tràn, may mắn tụ hội

Tử vi dự đoán từ ngày 5/8 âm lịch trở đi, 3 con giáp có vận trình lên như diều gặp gió, đổi mệnh giàu sang, ngân khố căng tràn, may mắn tụ hội.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn  tử vi 12 con giáp tử vi tháng 9

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 31 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 1 giờ 1 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 2 giờ 1 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026