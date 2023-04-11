Từ ngày 22/2 đến 28/2 âm lịch: Thần Tài thiên vị, 3 con giáp gom lộc về nhà, tài lộc thăng bậc, giàu lên nhanh như gió

Tâm linh - Tử vi 11/04/2023 06:41

Dự đoán từ ngày 22/2 - 28/2 âm lịch, 3 con giáp Thần Tài thả trúng hũ vàng, tha hồ gom của.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi ôn hòa, gần gũi, rất hiểu ý người khác, lại giỏi giao tiếp, được nhiều người quý mến. Đồng thời, con giáp này cũng rất giỏi trong quản lý tài chính nên sẽ có không ít cơ hội kiếm tiền.

Từ ngày 22/2 - 28/2 âm lịch, phúc khí của người tuổi Mùi vô cùng dồi dào, vận khí lên cao, tài lộ rộng mở, đồng thời lại có quý nhân trợ giúp trong công việc. Chính vì thế, người tuổi Mùi sẽ liên tiếp thu được những kết quả tốt nhất, đem lại nguồn thu nhập dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh và vô cùng đại cát đại lợi.

Từ ngày 22/2 đến 28/2 âm lịch: Thần Tài thiên vị, 3 con giáp gom lộc về nhà, tài lộc thăng bậc, giàu lên nhanh như gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, nhanh nhẹn, rất giỏi ứng biến, đặc biệt do có vận thế bẩm sinh hanh thông nên gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tử vi có nói, từ ngày 22/2 - 28/2 âm lịch, Thần Tài điểm mặt chỉ tên nên chính tài tuổi Thân đại cát, đại lợi.

Họ không chỉ có nguồn thu chính rủng rỉnh mà còn sẽ nắm trong tay thời cơ tốt có lợi cho việc đầu tư, kinh doanh. Trong tình cảm cũng như tạo dựng các mối quan hệ, con giáp này thuận lợi đôi đường, phát triển không ngừng.

Từ ngày 22/2 đến 28/2 âm lịch: Thần Tài thiên vị, 3 con giáp gom lộc về nhà, tài lộc thăng bậc, giàu lên nhanh như gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu tỉ mỉ, quyết đoán, rất có chính kiến trong công việc, luôn biết xác định rõ phương hướng phát triển cho bản thân. Tử vi dự đoán, từ ngày 22/2 - 28/2 âm lịch, tài vận của con giáp tuổi Dậu vô cùng vượng phát, chính tài và thiên tài đều rộng mở, thu nhập đi lên phi mã.

Sự nghiệp của con giáp này ổn định, mọi kế hoạch sẽ đều diễn ra theo đúng dự định, đem lại những thành công đáng mong đợi. Những người tuổi này vận trình đặc biệt xuất sắc; hạnh phúc dù có chút biến động về tài lộc.

Từ ngày 22/2 đến 28/2 âm lịch: Thần Tài thiên vị, 3 con giáp gom lộc về nhà, tài lộc thăng bậc, giàu lên nhanh như gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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