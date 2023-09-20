Từ ngày 21/9 đến 30/9, 3 con giáp được thần tài đổ lộc, vận trình lên hương, sự nghiệp nở rộ, tiền trải khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 20/09/2023 05:45

Đây là 3 con giáp được dự báo sẽ phát tài to, may mắn liên tục từ ngày 21/9 đến 30/9. Hãy xem họ là ai?

Tuổi Tuất

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Tuất đều cần cù, chịu thương chịu khó và rất có trách nhiệm. Họ có khát khao đổi đời, ham muốn chinh phục đỉnh cao danh vọng và luôn nỗ lực để hiện thực hóa ước mơ của mình.Thời gian qua, dù không gặp phải quá nhiều xui rủi nhưng tuổi Tuất luôn bị tiểu nhân cản trở, quấy phá nên dù làm cật lực vẫn không nhận được thành quả xứng đáng với công sức.

Tuy nhiên, tử vi có nói, từ ngày 21/9 đến 30/9, vận thế của Tuất sẽ chuyển biến tích cực. Họ có vô số cơ hội kiếm tiền, cứ ra đến ngõ là vận may ập xuống đời. Càng hăng say lao động, chí thú làm ăn thì Tuất càng giàu sang vô đối, đổi đời ngoạn mục.

Từ ngày 21/9 đến 30/9, 3 con giáp được thần tài đổ lộc, vận trình lên hương, sự nghiệp nở rộ, tiền trải khắp lối đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Là người thích phiêu lưu, khám phá nên Ngọ có óc sáng tạo hơn người. Những sáng kiến ấy sẽ giúp Ngọ khẳng định được vị thế của mình chốn công sở, thăng chức tăng lương. Đặc biệt, từ ngày 21/9 đến 30/9 nhờ được thần tài ghé thăm, bề trên nâng đỡ tuổi Ngọ sẽ giải quyết triệt để nợ nần, hốt hết tiền trong thiên hạ vào nhà.

Do đó, Ngọ càng ăn nên làm ra, làm một hưởng mười, công thành danh toại. Không chỉ tài vận mà tình duyên của con giáp này cũng đỏ như son. Họ và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những chuyến du lịch nước ngoài xa hoa, đắt đỏ mà ai cũng ước ao có được.

Từ ngày 21/9 đến 30/9, 3 con giáp được thần tài đổ lộc, vận trình lên hương, sự nghiệp nở rộ, tiền trải khắp lối đi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

May mắn ập vào nhà tới tấp khiến Tỵ muốn nghèo cũng không được, kinh doanh một vốn bốn lời khiến ai cũng ngưỡng mộ. Vận may của Tỵ đỏ đến mức có những lúc tưởng chừng như đã thất bại hoàn toàn, đối diện với cảnh trắng tay thì họ lại lội ngược dòng, biến nguy thành an, kiếm cực nhiều tiền.

Tử vi dự đoán, từ ngày 21/9 đến 30/9, vận số của Tỵ càng cải thiện không ngừng. Họ có trong tay cơ hội thăng quan tiến chức, tiền đổ vào túi ào ào như thác đổ. Nếu đủ tỉnh táo, khôn ngoan để nắm bắt thời cơ thì Tỵ sẽ có được những thứ cả đời họ cũng không ngờ mình có thể sở hữu.

Từ ngày 21/9 đến 30/9, 3 con giáp được thần tài đổ lộc, vận trình lên hương, sự nghiệp nở rộ, tiền trải khắp lối đi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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