Từ ngày 21/12 đến 31/12/2022, vận thế hanh thông, sự nghiệp vượng phát, 3 con giáp tài lộc siêu nhiều, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 06:28

Từ ngày 21/12 đếm 31/12/2022, vận may của 3 con giáp sẽ tăng cao, tài lộc ùn ùn kéo đến, quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là người làm ăn có lương tâm nếu làm kinh doanh thì không làm điều xấu, thường làm việc thiện, tích nhiều việc thiện. Mặc dù có động cơ thầm kín, làm ăn bị ảnh hưởng, tài lộc bị cản trở, lâm vào cảnh hao tổn, nhưng cũng may, vận đen như vậy sẽ không kéo dài.

Từ ngày 21/12 đến 31/12/2022, vận thế hanh thông, sự nghiệp vượng phát, 3 con giáp tài lộc siêu nhiều, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Bước sang thời gian từ ngày 21/12 đến 31/12/2022, quý nhân ngấm ngầm giúp đỡ, lúc này tài lộc thăng tiến vượt bậc, gặp gió bay, làm ăn phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Bước sang thời gian từ ngày 21/12 đến 31/12/2022, quý nhân ngấm ngầm giúp đỡ, lúc này tài lộc thăng tiến vượt bậc, gặp gió bay, làm ăn phát đạt. Cuối cùng có thể yên tâm. Mọi khó khăn trong cuộc sống, mọi thất bại đều khiến người tuổi Thìn ngày càng mạnh mẽ hơn.

Tuổi Sửu

Là bạn của con giáp Sửu, những điều xui xẻo sẽ tiêu tan sau khi bước sang thời gian từ ngày 21/12 đến 31/12/2022. Người tuổi sửu thông minh, hóm hỉnh, làm việc gì cũng từ đầu đến cuối. Chỉ cần anh ta tận dụng cơ hội này, anh ta có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Từ ngày 21/12 đến 31/12/2022, vận thế hanh thông, sự nghiệp vượng phát, 3 con giáp tài lộc siêu nhiều, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Là bạn của con giáp Sửu, những điều xui xẻo sẽ tiêu tan sau khi bước sang thời gian từ ngày 21/12 đến 31/12/2022. Người tuổi sửu thông minh, hóm hỉnh, làm việc gì cũng từ đầu đến cuối - Ảnh minh họa: Internet

Trên hành trình của cuộc đời, anh ấy sẽ có thể dễ dàng làm giàu, có tương lai xán lạn, trở thành triệu phú, dẫn dắt gia đình sống một cuộc sống hạnh phúc không lo cơm ăn áo mặc .Đó cũng chính là bí quyết giúp họ làm được những điều người khác không thể. Năng lực của con giáp này ngày càng cao.

Tuổi Dậu

Những người tuổi dậu rất khôn ngoan và không bao giờ cẩu thả trong mọi việc, đặc biệt là khi liên quan đến vấn đề tiền bạc. Hơn nữa, từ ngày 21/12 đến 31/12/2022, bất kể làm việc gì, quý nhân tuổi dậu đều thuận buồm xuôi gió, được quý nhân âm thầm hỗ trợ, giúp đỡ nên có nhiều cơ hội kiếm tiền tốt, tài lộc hanh thông.

Từ ngày 21/12 đến 31/12/2022, vận thế hanh thông, sự nghiệp vượng phát, 3 con giáp tài lộc siêu nhiều, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Những người tuổi dậu rất khôn ngoan và không bao giờ cẩu thả trong mọi việc, đặc biệt là khi liên quan đến vấn đề tiền bạc. Hơn nữa, từ ngày 21/12 đến 31/12/2022, bất kể làm việc gì, quý nhân tuổi dậu đều thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần con giáp này xuất hiện ở đâu là mọi vấn đề nan giải đều có thể được giải quyết một cách vô cùng thuận lợi. Chính vì vậy mà có rất nhiều người muốn làm thân với họ. Nói thầm với những người tuổi Dậu còn độc thân rằng, vận may tình duyên của bạn trong giai đoạn này cũng rất tốt, những bạn muốn thoát khỏi tình trạng độc thân hãy cố gắng lên nhé.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đổi vận đỏ trong 5 năm tiếp theo, những con giáp may mắn nào chỉ cần ngửa mặt hứng mưa tiền, đưa nón hứng lộc, sống đời an nhàn, hưởng vinh hoa phú quý?

Đổi vận đỏ trong 5 năm tiếp theo, những con giáp may mắn nào chỉ cần ngửa mặt hứng mưa tiền, đưa nón hứng lộc, sống đời an nhàn, hưởng vinh hoa phú quý?

Đúng 5 năm tới, 3 con giáp may mắn gặp niềm vui tài lộc, vận trình phát đạt, tiền tài bao vây. Bản mệnh làm đâu thắng đó, cuộc sống giàu sang phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi 10 ngày tới tử vi ngày 20/12/2022 tu vi ngay 20/12/2022 Tu vi 12 con giap con giap may man tu vi hang ngay tu vi ngay moi

TIN MỚI NHẤT

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 18 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 33 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 47 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng