Từ ngày 21/12 đến 30/12, 3 con giáp ngồi không hưởng tiền, may mắn rợp trời, tài vận dư dôi, phát lộc cực lớn

Tâm linh - Tử vi 20/12/2023 07:24

Tử vi có nói, từ ngày 21/12 đến 30/12, những con giáp này sẽ có vận may lội ngược dòng bất ngờ.

Tuổi Thân

Những người thuộc con giáp tuổi Thân có tầm nhìn tốt hơn, khả năng tư duy và logic của họ tương đối mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Những người thuộc con giáp Khỉ luôn có thể dựa vào tầm nhìn chính xác của mình để làm cho công việc kinh doanh của họ phát đạt.

Từ ngày 21/12 đến 30/12, vận trình tài lộc của người tuổi Thân rủng rỉnh nếu đang làm công ăn lương thì con giáp tuổi Thân sẽ có khả năng tăng hiệu suất và lương bổng. Nếu họ có đầu óc kinh doanh thì họ sẽ làm ăn phát đạt, sẽ tiếp tục thương lượng được nhiều hợp tác lớn, tóm lại thì dù là con giáp làm việc hay kinh doanh thì họ cũng sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

Từ ngày 21/12 đến 30/12, 3 con giáp ngồi không hưởng tiền, may mắn rợp trời, tài vận dư dôi, phát lộc cực lớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người thuộc con giáp Mão dồn hết tâm sức cho gia đình, họ cho rằng dù làm việc như thế nào, chỉ cần gia đình có cuộc sống tốt thì họ sẽ hạnh phúc. Từ ngày 21/12 đến 30/12, những người thuộc con giáp Mão phải dồn hết tâm sức cho công việc của mình vì tài vận của bạn có chuyển biến tốt.

Đây được xem là thời điểm thuận lợi cho bạn thuyên chuyển số mệnh. Chỉ cần làm việc thì nhất định sẽ thăng mấy bậc, tài lộc tăng vọt, nhất định kiếm được nhiều tiền, để gia đình hạnh phúc và vui vẻ.

Từ ngày 21/12 đến 30/12, 3 con giáp ngồi không hưởng tiền, may mắn rợp trời, tài vận dư dôi, phát lộc cực lớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người cầm tinh tuổi Tuất giỏi giao tiếp và có vận số tốt suốt đời vì cung tài lộc là song sinh của cung phú quý nên người thuộc con giáp này chắc chắn sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn trong vài năm tới. Họ rất biết cách cư xử tử tế đối với mọi người và đối xử với mọi người một cách chân thành. Họ cũng có thể làm việc xuất sắc, với khí chất phi thường.

Người tuổi Tuất vận khí tăng vọt, ngày càng giàu có, sức khỏe dồi dào, làm việc chăm chỉ sẽ gặt hái được nhiều thành công từ ngày 21/12 đến 30/12. Vận may của họ sẽ đến nên cuộc sống đại cát đại lợi, đạt được trong tương lai gần, nếu nắm bắt tốt sẽ thêm phú quý và may mắn cho gia đình.

Từ ngày 21/12 đến 30/12, 3 con giáp ngồi không hưởng tiền, may mắn rợp trời, tài vận dư dôi, phát lộc cực lớn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tuần cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp gặp nhân duyên tốt, thu hái thành quả, tài lộc bội thu, hốt tiền hốt bạc, đại phú đại quý

Tử vi tuần cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp gặp nhân duyên tốt, thu hái thành quả, tài lộc bội thu, hốt tiền hốt bạc, đại phú đại quý

Trong tuần cuối tháng 10 âm lịch, những con giáp này có cơ hội gặp gỡ quý nhân, bội thu tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 20/12/2023 tử vi 11 ngày tới tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 9 giờ 28 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 9 giờ 31 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 9 giờ 33 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 9 giờ 35 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 51 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 10 giờ 35 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 11 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng