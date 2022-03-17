Từ ngày 21/03 - 27/03, top 3 con giáp sau được CHÍNH ẤN và THÁI ÂM chiếu mệnh, TÀI LỘC bùng nổ, trên tay đầy tiền

Vận trình công việc của người tuổi Mùi từ ngày 21/03 - 27/03 diễn ra khởi thuận. Dù là người làm kinh doanh hay người làm công ăn lương cũng có được những cơ hội thăng tiến tốt. Tuy nhiên, bạn chớ nên trông chờ vào vận may mà không nỗ lực tự mình tạo ra cơ hội.

Tình hình tài lộc dồi dào, việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán.

Tuổi Tý

Tuổi Tý từ ngày 21/03 - 27/03 vận trình cực kỳ thuận lợi. Ảnh minh họa

Xem tử vi từ ngày 21/03 - 27/03 của 12 con giáp, tuổi Tý được Chính Ấn và Thái Âm che chở nên đường tài lộc khởi vượng. Thu nhập của con giáp này tăng vọt. Nguồn thu chủ yếu đến từ nghề tay trái hay các khoản đầu tư ngắn hạn, kinh doanh bên lề. Bạn có thể tính toán và điều chỉnh lại để nguồn thu chính và phụ đều được đảm bảo.

Công việc ở thời điểm này cũng khá thuận lợi. Mọi việc suôn sẻ giúp bạn như được nạp thêm năng lượng, phát huy năng lực tốt hết mức có thể. Bên cạnh đó, bạn vẫn cần tới sự chỉ dẫn của cấp trên để rút ngắn con đường tới thành công nên hãy học hỏi khi có thể.

Tuổi Ngọ

Từ ngày 21/03 - 27/03, tài lộc tuổi Ngọ hanh thông hơn hẳn. Dấu hiệu dễ thấy nhất là cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn, không còn quá trúc trắc, vất vả như trước. Mưu sự dễ thành, dù quá trình làm có thể gặp đôi chút trở ngại nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, thu về lợi nhuận tốt.

Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước.

Mức độ tiêu hao tiền bạc trong năm không quá nhiều, thu chi cân đối, đương số tiết kiệm thuận lợi, tích lũy được khoản kha khá, yên tâm cho một vài kế hoạch sắp tới.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.