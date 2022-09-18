Từ ngày 19/9 - 29/9, giàu sang hoan hỷ, 3 con giáp tình - tiền viên mãn, 'gánh vàng còng lưng', mở túi hứng tiền, vận phúc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 20:56

Liệu bạn có phải là 1 trong 3 con giáp được thần tài ưu ái vận đỏ như son từ ngày 19/9 - 29/9 này không?

Tuổi Ngọ

Từ ngày 19/9 - 29/9, người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Vào thời điểm này, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong thời gian này thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Từ ngày 19/9 - 29/9, tuổi Ngọ và sao Thái Tuế tạo nên "bán hợp hỏa cục", tương sinh tương hợp với Thái Tuế tinh. Hơn thế, Thái Tuế còn là sao Chính Ấn của tuổi Ngọ trong Ngũ hành, là sao Chính Quan của tuổi Ngọ trong Tuế can. Hai cục diện hợp lại gọi là "quan ấn tương sinh".

Từ ngày 19/9 - 29/9, giàu sang hoan hỷ, 3 con giáp tình - tiền viên mãn, 'gánh vàng còng lưng', mở túi hứng tiền, vận phúc thăng tiến - Ảnh 1
Từ ngày 19/9 - 29/9, người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu thường khá chín chắn, tính cách ổn định. Họ nhanh nhạy, thường quan sát sự vật, sự việc một cách tỉ mỉ. Đồng thời Dậu cũng rất tích tực phấn đấu, tìm kiếm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Nhờ vậy bản mệnh có tương lai tươi sáng.

Từ ngày 19/9 - 29/9 chính là thời điểm thuận lợi với người tuổi Dậu. Tài lộc của con giáp này tăng cao. Dậu có thể nói lời tạm biệt với tình trạng trì trệ trước đây, vận vui xung quanh tăng lên, Thần Tài chiếu cố. Cho dù làm nghề gì thì Dậu cũng có thể kiếm bộn tiền.

Vốn dĩ Dậu có trạng thái tinh thần tốt, luôn lạc quan và tích cực. Chỉ cần bản mệnh biết nắm chắc thời cơ, tận dụng lợi thế để thể hiện tài năng của mình thì khả năng thăng tiến, tăng lương sẽ cao hơn. Cuộc sống càng về cuối tháng càng thêm tốt đẹp.

Từ ngày 19/9 - 29/9, giàu sang hoan hỷ, 3 con giáp tình - tiền viên mãn, 'gánh vàng còng lưng', mở túi hứng tiền, vận phúc thăng tiến - Ảnh 2
Từ ngày 19/9 - 29/9 chính là thời điểm thuận lợi với người tuổi Dậu. Tài lộc của con giáp này tăng cao. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi, từ ngày 19/9 - 29/9 này là thời điểm tuổi Mão nhận được rất nhiều may mắn. Mọi sự sẽ trở nên thuận lợi bất ngờ với con giáp này. Không những vậy, quý nhân phù trợ còn xuất hiện, giúp bản mệnh dễ dàng thành công, thăng tiến trong công việc.

Song, với bản tính nhanh nhẹn, cầu thị, tuổi Mão không chỉ ngồi đó chờ cơ hội đến mà con giáp này còn luôn chủ động tìm kiếm cơ hội để phát triển. Sự phấn đấu không ngừng nghỉ sẽ giúp họ đạt được không ít thành công trong công việc.

Đây sẽ là thời điểm thuận lợi cho tuổi Mão tiến hành các việc đầu tư tài chính. Tuổi Mão cũng thuộc top những con giáp hốt vàng hốt bạc nếu lấn sân sang kinh doanh. Hãy nắm bắt lấy thời cơ khi đã chín muồi, được Thần Tài ưu ái, an tâm công sức vất vả bạn đã bỏ ra sẽ đem lại thành quả vô cùng xứng đáng.

Từ ngày 19/9 - 29/9, giàu sang hoan hỷ, 3 con giáp tình - tiền viên mãn, 'gánh vàng còng lưng', mở túi hứng tiền, vận phúc thăng tiến - Ảnh 3
Theo tử vi, từ ngày 19/9 - 29/9 này là thời điểm tuổi Mão nhận được rất nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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