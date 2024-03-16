Từ ngày 17/3 đến 31/3, 3 con giáp trúng đậm tiền tài, vàng bạc bao la, may mắn ngập lối, giàu có tưng bừng

Tâm linh - Tử vi 16/03/2024 23:13

Tử vi dự đoán từ ngày 17/3 đến 31/3, 3 con giáp trúng đậm tiền tài, vàng bạc bao la, may mắn ngập lối, giàu có tưng bừng.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất hiền lành, dễ mến. Từ nhỏ họ đã được nhiều người yêu mến nhờ tính cách ấm áp, tốt bụng. Con giáp này thích giúp đỡ người khác và có mối quan hệ tốt với mọi người. Họ sống vô tư, không toan tính quá nhiều.

Con giáp tuổi Tuất có cơ hội phát triển sự nghiệp tốt trong thời gian này. Họ đi đến đâu cũng gặp điều lành, làm việc gì cũng gặp đều may. Điều quan trọng là con giáp này cần giữ cho mình sức khỏe dồi dào, tư duy sáng suốt để đưa ra quyết định đúng đắn. Với những ý tưởng mới về quản lý tài chính, người tuổi này đầu tư sinh lời, tiền bạc đầy tay.

Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng nhận được nhiều công việc. Nếu đủ sức khỏe, họ nên làm tăng ca để tăng thêm thu nhập cũng như "ghi điểm" trong mắt cấp trên. Con giáp tuổi này nỗ lực hết sức, chắc chắn họ sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn.

Từ ngày 17/3 đến 31/3, 3 con giáp trúng đậm tiền tài, vàng bạc bao la, may mắn ngập lối, giàu có tưng bừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đều rất kiên định, vững vàng trong công việc. Họ sống thực tế, đôi khi là thực dụng. Tuy vậy, khi đã bắt đầu làm việc gì thì họ không ngại khó, không ngại mệt, luôn giữ vững tinh thần và cố gắng làm việc chăm chỉ. Khi gặp khó khăn, con giáphọ cũng không kêu than và chỉ âm thầm chịu đựng. Đây là điều không phải ai cũng làm được.

Những người tuổi Dần có sao tốt chiếu mệnh, chuyển vận bất ngờ. Những con giáp đang gặp khó khăn có thể tạo ra khác biệt lớn trong công việc. Họ đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận.

Trong khi đó, người làm kinh doanh có thể nắm bắt cơ hội để đầu tư ở lĩnh vực mà mình có thế mạnh. Con giáp này chớ nên chần chừ khi vận may đến với mình. Con giáp này cũng có vận đào hoa đỏ chói. Những người đang còn độc thân sẽ sớm tìm thấy nửa kia hoặc thông báo tin vui kết hôn với tất cả mọi người.

Từ ngày 17/3 đến 31/3, 3 con giáp trúng đậm tiền tài, vàng bạc bao la, may mắn ngập lối, giàu có tưng bừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý sống rất tình cảm, linh hoạt, dễ thích nghi. Không những thế, họ sở hữu chỉ số thông minh cao. Họ khá kiên trì, bền gan trong công việc. Họ chịu được áp lực lực cao, không dễ dàng bỏ cuộc trước mỗi khó khăn. Không những thế, con giáp này là người dám làm dám chịu, có trách nhiệm nên nhận được sự tin tưởng của nhiều người.

Con giáp tuổi Tý sẽ đón đầu vận may, gia đạo hanh thông, sự nghiệp phất lên như diều. Họ nên chủ động hơn trong công việc. Đừng chờ cơ hội đến với mình mà hãy chủ động tìm kiếm những công việc, dự án phù hợp với bản thân.

Người làm kinh doanh sẽ gặp được đối tác làm ăn uy tín. Trong khi đó, người làm trồng trọt chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, cây trồng xanh tươi, vật nuôi khỏe mạnh. Trong tương lai gần, con giáp này vượt lên chính mình, liên tiếp đạt những thành công mới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

 

Đổi đời kể từ ngày 14/3/2024, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, làm ăn xuôi thuận, lộc lá đầy nhà, đổi đời giàu sang

Đổi đời kể từ ngày 14/3/2024, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, làm ăn xuôi thuận, lộc lá đầy nhà, đổi đời giàu sang

Kể từ ngày 14/3/2024, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, làm ăn xuôi thuận, lộc lá đầy nhà, đổi đời giàu sang.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi may mắn tử vi hàng ngày tử vi tháng 3

TIN MỚI NHẤT

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 13 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Đời sống 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển