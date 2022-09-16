Từ ngày 17/9 đến 29/9, lộc tài tăng tiến, 3 con giáp phủi tay là có tiền, trở thành nam châm hút vàng hút bạc, quý nhân kề cạnh không rời

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 07:12

Thời gian từ ngày 17/9 đến 29/9 sẽ có 3 con giáp gặp nhiều may mắn. Cùng xem đó là con giáp nào nhé!

Tuổi Mùi

Trong năm Nhâm Dần 2022 này, cuộc sống tuổi Mùi có nhiều biến động tích cực, đặc biệt từ ngày 17/9 đến 29/9 thì sẽ bất ngờ đổi vận, sự nghiệp, tình tiền đều có cải thiện rõ rệt. Những người tuổi Mùi có chí lớn, chịu thương chịu khó, không ngừng cố gắng, nỗ lực để tìm kiếm thời cơ thích hợp xây dựng cuộc sống ấm no sung túc.

Cụ thể, những người tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận vô vàn tài lộc và may mắn. Đặc biệt, từ giai đoạn này đến cuối năm, họ sẽ đối mặt với nhiều thay đổi tích cực, cuộc sống dần dần có nhiều cải thiện. Cuối năm 2022, tuổi Mùi nhất định sẽ tìm được cơ hội để đổi đời.

Từ ngày 17/9 đến 29/9, lộc tài tăng tiến, 3 con giáp phủi tay là có tiền, trở thành nam châm hút vàng hút bạc, quý nhân kề cạnh không rời - Ảnh 1
Trong năm Nhâm Dần 2022 này, cuộc sống tuổi Mùi có nhiều biến động tích cực, đặc biệt từ ngày 17/9 đến 29/9 thì sẽ bất ngờ đổi vận, sự nghiệp, tình tiền đều có cải thiện rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng cố gắng, nỗ lực để xây dựng cuộc sống sung túc đủ đầy. Tử vi học có nói, trong năm 2022, cuộc sống tuổi Mão sẽ bước qua giai đoạn mới tuyệt vời hơn. Những năm khó khăn của tuổi Mão sắp qua rồi, từ từ đón bước chuyển mình mới, một trang mới cuộc đời từ ngày 17/9 đến 29/9.

Cụ thể, cuộc sống tuổi Mão sẽ có những thay đổi tích cực, vạn sự hanh thông và có quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Những tháng cuối năm, tuổi Mão hãy chuẩn bị tinh thần nghênh đón thần tài, cơ hội làm giàu cũng nằm trong tầm tay, chỉ cần nhìn thấy và nắm bắt thì xác định những năm tháng sau này ấm no, không còn lo cái ăn cái mặc nữa.

Từ ngày 17/9 đến 29/9, lộc tài tăng tiến, 3 con giáp phủi tay là có tiền, trở thành nam châm hút vàng hút bạc, quý nhân kề cạnh không rời - Ảnh 2
Những năm khó khăn của tuổi Mão sắp qua rồi, từ từ đón bước chuyển mình mới, một trang mới cuộc đời từ ngày 17/9 đến 29/9 - Ảnh minh họa: Internet

Tuối Tý

Trời sinh những người tuổi Tý có tính cách mạnh mẽ, kiên định, dù nhỏ bé nhưng vẫn vươn lên, nỗ lực trong cuộc sống. Đa số những người tuổi Tý đều công thành danh toại về tiền tài, sự nghiệp. Họ là người tiên phong cho những điều mà chưa ai làm được, nhờ vậy mà rất nhiều người thành công trong sự nghiệp ngay khi ở độ tuổi đôi mươi. 

Tử vi học có nói, từ ngày 17/9 đến 29/9, cuộc sống tuổi Tý có nhiều chuyển biến tích cực về công việc và tiền bạc. Đặc biệt, tuổi Tý hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều tốt đẹp. Bạn sẽ gặp được nhiều may mắn, quý nhân và thần tài phù trợ, cuộc sống cuối năm 2022 sẽ có nhiều điều đáng mong chờ. 

Từ ngày 17/9 đến 29/9, lộc tài tăng tiến, 3 con giáp phủi tay là có tiền, trở thành nam châm hút vàng hút bạc, quý nhân kề cạnh không rời - Ảnh 3
Tử vi học có nói, từ ngày 17/9 đến 29/9, cuộc sống tuổi Tý có nhiều chuyển biến tích cực về công việc và tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Thời gian gần kề Rằm tháng 8 âm lịch, chúc mừng 3 con giáp ôm được bao tiền, nhận hết ân sủng trời xanh, giàu có hết phần thiên hạ

Thời gian gần kề Rằm tháng 8 âm lịch, chúc mừng 3 con giáp ôm được bao tiền, nhận hết ân sủng trời xanh, giàu có hết phần thiên hạ

Ai khó khăn mặc kệ nhưng thời gian từ giờ đến Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp sau đây sẽ có cuộc sống giàu sang nhiều người mơ ước.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 10 ngày tới tử vi hôm nay tử vi thứ 6 Tử vi ngày 16/9 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 2 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông