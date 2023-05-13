Từ ngày 13/5 đến ngày 17/5: 3 con giáp được lục hợp nâng đỡ, nằm trong 'núi tiền', liên tiếp nhận được hỷ sự, tương lai sớm muộn gì cũng giàu có

Những ngày vừa qua là giai đoạn nước rút nên người tuổi Sửu sẽ phải khá bận rộn, nhưng nhờ tinh thần làm việc hăng say và nhiệt tình mà bạn được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá rất cao.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu có đôi cánh phượng hoàng với năng lực vượt trội. Do đó, họ càng thêm dũng khí để cạnh tranh, tiến tới, không bao giờ thừa nhận thất bại.

Từ ngày 13/5 đến ngày 17/5, người làm công ăn lương không những có tiền lương mà còn có cả tiền thưởng nóng, giúp túi tiền trở nên rủng rỉnh. Là người làm đầu tư, kinh doanh hoặc làm các công việc tự do, bạn cũng nhận được khoản tiền từ những mối làm ăn hoặc hợp tác từ trước đó. Công lao của bạn bỏ ra được trả giá xứng đáng, bạn ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. Khi có một khoản tiền dư dả trong tay, bạn không cần phải quá lo lắng cho việc chi tiêu, sắm sửa nữa. Ngược lại, bạn có thể “xả láng” một chút coi như tự thưởng bản thân vì đã chăm chỉ suốt thời điểm vừa qua.

Từ ngày 13/5 đến ngày 17/5, con giáp tuổi Dậu sẽ có vận trình tốt đến không ngờ. Vào thời điểm này, vận may của con giáp này đã bắt đầu khởi động, thành tựu nổi bật, có khả năng thăng chức, tăng lương.

Ngay cả gia đình của con giáp tuổi Dậu cũng sẽ sung túc suốt cả mùa hè. Dù là gia đình kinh tế khó khăn, đông con, nhiều cháu cũng không còn phải lo lắng về tiền bạc nữa.

Nhờ đó, tâm lý của người tuổi Dậu sẽ bình yên hơn, không còn phải mất ăn mất ngủ vì lo lắng những chuyện khó khăn, rắc rối. Vì vậy, họ càng toàn tâm toàn ý vào công việc, tự tin đối mặt với những thử thách mới, thành công không ngừng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là người sống điềm đạm, thông minh và thường suy nghĩ logic. Trong công việc lẫn sự nghiệp, Thìn khá nhanh nhẹn, nhạy bén trước cơ hội nghề nghiệp, không chỉ vậy Thìn còn là người chân thành, sẵn long giúp đỡ mọi người xung quanh mà không hề tính toán.

Tử vi từ ngày 13/5 đến ngày 17/5 cho biết, quan vận của người tuổi Thìn vô cùng may mắn, phúc khí ngập tràn. Con giáp này làm gì cũng thành công bất ngờ, nhờ vậy mà thu nhập cũng tang lên nhanh chóng.

Thời gian này, Thìn sẽ nhận được nhiều may mắn, sự nghiệp hanh thông, tài lộc rủng rỉnh, mọi chuyện ngày một khác.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.