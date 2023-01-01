Từ ngày 11 đến Rằm tháng Chạp, tài lộc chất cao như núi, 3 con giáp chuẩn bị máy đếm tiền, phú quý ập đến, may mắn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 01/01/2023 18:00

Dưới đây là những con giáp giàu có không ai sánh bằng từ ngày 11 đến Rằm tháng Chạp, chỉ cần ngồi không hưởng phúc lộc quý nhân phương xa mang đến.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão chuẩn bị tinh thần đón lộc lớn trời ban cho, tha hồ ngồi không hưởng phú quý từ ngày 11 đến Rằm tháng Chạp. Bạn được quý nhân nâng đỡ, vận trình khá thuận lợi muốn gì được nấy. Công việc gặp một số thử thách nhưng bạn vẫn vượt qua và đạt được thành công vang dội.

Những người tuổi Mão vốn khôn ngoan, tự lập nên gặp khó khăn đến mấy cũng vượt qua được mà không gặp bất cứ khó khăn gì. Bạn biết nhìn xa trông rộng nên đạt được khá nhiều thành tựu như ý. Tuổi Mão quản lý tiền bạc khá tốt nên làm bao nhiêu còn nguyên bấy nhiêu, ít khi thất thoát. Bạn mát tay trong kinh doanh nên buôn bán một vốn bốn lời, tha hồ tiêu xài không lo nghĩ.

Từ ngày 11 đến Rằm tháng Chạp, tài lộc chất cao như núi, 3 con giáp chuẩn bị máy đếm tiền, phú quý ập đến, may mắn bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, từ ngày 11 đến Rằm tháng Chạp, tuổi Mùi là con giáp giàu có vượt trội không ai sánh bằng. Bạn thông minh giỏi nắm bắt nhiều cơ hội tốt nên thực hiện được khá nhiều thành tựu đáng nể khiến cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn.

Trong thời điểm này, bạn thực hiện được kế hoạch ấp ủ bao lâu nay của mình mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Công việc của bạn có nhiều bước phát triển mới, ngày càng đi lên. Nhờ vào sự quyết tâm, học hỏi cao độ, bạn sẽ thành công và cải thiện được nguồn thu nhập của mình.

Từ ngày 11 đến Rằm tháng Chạp, tài lộc chất cao như núi, 3 con giáp chuẩn bị máy đếm tiền, phú quý ập đến, may mắn bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp mạnh mẽ, bản lĩnh có thể đánh bay tiểu nhân cản đường thăng tiến của mình từ ngày 11 đến Rằm tháng Chạp. Bạn được Thần Tài chiếu mệnh nên tiền bạc dồi dào. Dù có nhiều thử thách trong thời điểm này nhưng bạn vẫn một mình vượt qua mà không nhờ sự giúp đỡ của người thân xung quanh.

Nhờ vậy mà bạn khẳng định được khả năng của mình khiến ai cũng nể phục sát đất. Điều này giúp công việc của bạn phát triển sang một trang mới thăng tiến hơn. Việc mà bạn cần làm trong thời điểm này là nắm bắt cơ hội tốt để phát huy hết tài năng của mình.

Từ ngày 11 đến Rằm tháng Chạp, tài lộc chất cao như núi, 3 con giáp chuẩn bị máy đếm tiền, phú quý ập đến, may mắn bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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