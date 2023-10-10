Từ ngày 10/10 đến hết 15/10: 3 con giáp sự nghiệp hanh thông rực rỡ, tài vận hồng phát, làm gì cũng hái ra tiền

Tâm linh - Tử vi 10/10/2023 17:05

Từ ngày 10/10 đến hết 15/10/2023: 3 con giáp này cực kỳ may mắn, dễ dàng vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống.

Tuổi Dậu 

Từ ngày 10/10 đến hết 15/10, tuổi Dậu tràn đầy may mắn. Hãy lan truyền nguồn năng lượng tích cực tới mọi người. Nếu ai nấy đều đoàn kết vì mục tiêu chung thì công việc chắc chắn sẽ được hoàn thành cực kỳ nhanh chóng.

Người đầu tư, kinh doanh nhận được tiền lời lãi từ những mối làm ăn trước đó. Đây là dấu hiệu chứng tỏ con đường bản mệnh đi đang hoàn toàn chính xác. Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa, tình hình tài chính tương lai rất đáng mong đợi.

Mối quan hệ của vợ chồng bản mệnh cũng vô cùng gắn kết. Mỗi khi có rắc rối xảy ra, tuổi Dậu luôn đưa ra được những cách thức giải quyết hợp lý giúp nửa kia. Đó chính là lý do khiến đối phương rất dựa dẫm và tin tưởng vào bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Từ ngày 10/10 đến hết 15/10: 3 con giáp sự nghiệp hanh thông rực rỡ, tài vận hồng phát, làm gì cũng hái ra tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Trời sinh những người tuổi Ngọ có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Tử vi cho biết những người tuổi Ngọ chính là con giáp may mắn hơn người càng chăm chỉ, càng viên mãn hơn người.

Từ ngày 10/10 đến hết 15/10, người tuổi Ngọ cực kỳ may mắn, bởi tuổi Ngọ đi đâu cũng có Thần Tài đồng hành vậy nên mọi bất lợi về tình cảm, công việc tài lộc đều sẽ vượt qua dễ dàng mọi thử thách trong cuộc sống. Thời gian này, cuộc sống của tuổi Ngọ sẽ càng có nhiều chuyển biến. Tử vi cho biết, những người tuổi Ngọ nên tranh thủ thời gian này để có cuộc sông viên mãn tạo tiền đề cho tương lai viên mãn hơn.

Từ ngày 10/10 đến hết 15/10: 3 con giáp sự nghiệp hanh thông rực rỡ, tài vận hồng phát, làm gì cũng hái ra tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Từ ngày 10/10 đến hết 15/10, người tuổi Tỵ hôm nay buồn phiền chuyện cũ, chưa tâm sự được với ai.    

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay bạn cần củng cố địa vị tại công ty, làm việc nên chú ý hình ảnh bản thân. 

Tình cảm: Hôm nay tình cảm đón nhận nhiều sự chân thành từ đối phương, cả hai đủ yêu thương nên ở cạnh và chăm sóc nhau.   

Tài lộc: Cải thiện tài chính, tài lộc được nhiều người ngưỡng mộ. 

Sức khoẻ: Chú ý giữ tinh thần thoải mái, hạn chế ăn đem. 

Từ ngày 10/10 đến hết 15/10: 3 con giáp sự nghiệp hanh thông rực rỡ, tài vận hồng phát, làm gì cũng hái ra tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày mai, thứ Tư (11/10/2023): Tuất tiết kiệm thông minh, Mùi nhanh nhẹn sáng tạo, Ngọ thể hiện được điểm mạnh của bản thân

Tử vi ngày mai, thứ Tư (11/10/2023): Tuất tiết kiệm thông minh, Mùi nhanh nhẹn sáng tạo, Ngọ thể hiện được điểm mạnh của bản thân

Tử vi ngày mới thứ Tư (11/10/2023) của 12 con giáp, cho thấy 3 tuổi này có thể nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh và tìm ra cơ hội để bản thân tỏa sáng.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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