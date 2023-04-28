Từ ngày 10/3 đến 23/3 âm lịch, 3 con giáp 'ấm túi tiền', bạc vàng phủ phê, may mắn đứng số 1 không ai dám tranh số 1

Tâm linh - Tử vi 28/04/2023 16:54

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà, đi đâu cũng gặp quý nhân.

Tuổi Dần

Con giáp tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn, gặt hái được nhiều thành công hơn trong công việc khi sang thời gian từ ngày 10/3 đến 23/3 âm lịch. Đồng thời, họ cũng kiếm được nhiều tiền nhờ một số dự án đầu tư và tài chính. Ngoài ra, bản tính ôn hòa cũng giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi.

Họ có thể là quý nhân của bạn trong tương lai, hứa hẹn sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý. Vận trình tình cảm của bạn hứa hẹn có bước nhảy vọt đáng kể. Người độc thân nếu muốn thay đổi cuộc sống hiện tại thì phải mạnh dạn đi theo cảm xúc của chính mình. Nếu trái tim rung động và xao xuyến có nghĩa là bạn nên can đảm bày tỏ tình cảm với người đối diện.

Từ ngày 10/3 đến 23/3 âm lịch, 3 con giáp 'ấm túi tiền', bạc vàng phủ phê, may mắn đứng số 1 không ai dám tranh số 1 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con giáp tuổi Thìn phúc vận hanh thông, công danh phát đạt khiến ai cũng vô cùng ghen tỵ. Đặc biệt, từ ngày 10/3 đến 23/3 âm lịch, con giáp mệnh Thìn có được cơ hội lớn trong việc làm ăn, nâng cao tài lộc một cách bất ngờ. Thời gian này con giáp sẽ có nhiều hỷ sự đang chờ đợi và có thể may mắn trúng số trong tương lai.

Ngoài ra, vận đào hoa cũng đang đến với người tuổi Thìn. Nếu bạn đang độc thân có thể gặp được đối tượng như ý, hỷ sự tìm đến tận nhà. Nếu là người đã thành gia lập thất thì gia đình êm ấm, hạnh phúc viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Từ ngày 10/3 đến 23/3 âm lịch, 3 con giáp 'ấm túi tiền', bạc vàng phủ phê, may mắn đứng số 1 không ai dám tranh số 1 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người cầm tinh con giáp tuổi Tuất sẽ gặp nhiều may mắn tiền bạc đầy ví, vàng bạc chất đầy trong nhà. Đặc biệt, từ ngày 10/3 đến 23/3 âm lịch, không những được quý nhân phù trợ mà còn có đại phú đại quý nối tiếp nhau, tiền bạc rủng rỉnh.

Từ đây, tự nhiên tâm trạng của Tuất trở nên phấn chấn, sự nghiệp phát triển theo đường hướng tốt. Với những người chưa có gia đình sẽ có thêm nhiều chàng trai theo đuổi, còn với những ai lập gia đình thì tình cảm vợ chồng thêm thắm thiết.

Từ ngày 10/3 đến 23/3 âm lịch, 3 con giáp 'ấm túi tiền', bạc vàng phủ phê, may mắn đứng số 1 không ai dám tranh số 1 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Bắt đầu từ 12h mùng 3/3 âm lịch, 3 con giáp may mắn sau đây sẽ có vận may lội ngược dòng, thần tài liên tục ghé thăm cho lộc lá.

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