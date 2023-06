Từ ngày 10/12 đến 22/12, 3 con giáp công danh sáng rực, may mắn bậc nhất, tài lộc nối đuôi vào túi, cuộc sống sung túc viên mãn

Theo tử vi, từ ngày 10/12 đến 22/12, tuổi Dần như cá gặp nước, có quý nhân phù trợ, con giáp này có thể hoàn toàn hóa giải những điều không may mắn, xui xẻo trước đây để có được cuộc sống sung túc, viên mãn. Ngoài ra, vận tình cảm của người tuổi Dần cũng thuận lợi khó ai bì kịp, người cô đơn có thể thoát kiếp độc thân, nhanh chóng gặp được ý trung nhân.

2. Tuổi Mùi

Từ ngày 10/12 đến 22/12, vận số người tuổi Mùi như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc. Tuy nhiên, đi xa cần cẩn thận đường sông nước kẻo gặp họa đuối nước.

Đặc biệt, con giáp may mắn này sẽ nhận được sự trợ giúp của Thần Tài. Do đó, sự nghiệp của tuổi Mùi tiến triển tốt, tài vận hanh thông. Đường tài lộc của bản mệnh vô cùng tốt, cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến. Có thể nói, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.