Từ ngày 1/12 đến 10/12, MAY MẮN vận vào người, 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, lộc tài tăng tiến, vận khí thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 30/11/2023 06:57

Đây là 3 con giáp có đường công danh sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào nhất từ ngày 1/12 đến 10/12.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là con giáp có tài năng, tham vọng, mạnh mẽ và dám nghĩ dám làm. Trong cuộc sống cũng như công việc, họ là người nói được, làm được, không dễ gì từ bỏ mục tiêu. Từ ngày 1/12 đến 10/12, con giáp này sẽ có thu nhập dồi dào hơn trước.

Người tuổi Thìn là con giáp có tài năng, tham vọng, mạnh mẽ và dám nghĩ dám làm. Người tuổi Thìn được trời ban tài lộc, bất kể nam hay nữ đều có bước tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này gặp vận đỏ, sự nghiệp thăng tiến không ngờ. Người làm công ăn lương dễ được cất nhắc, nhận cơ hội mới.

Từ ngày 1/12 đến 10/12, MAY MẮN vận vào người, 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, lộc tài tăng tiến, vận khí thịnh vượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vui vẻ, hài hước và luôn lạc quan. Họ mang bản chất thông minh, lanh lợi, có tài ứng biến. Con giáp này cũng là người kiên cường, kiên định với mục tiêu mình đã đề ra, không dễ dàng gì bỏ cuộc giữa chừng.

Từ ngày 1/12 đến 10/12, con giáp tuổi Thân có tài lộc tăng vọt, dương khí vượng. Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Người làm ăn kinh doanh cũng phát tài phát lộc, lại gặp thêm quý nhân phù trợ.

Từ ngày 1/12 đến 10/12, MAY MẮN vận vào người, 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, lộc tài tăng tiến, vận khí thịnh vượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất thường mang tính cách thật thà, ngay thẳng. Họ cũng là con giáp được trời ban phúc khí, tài lộc dồi dào. Từ ngày 1/12 đến 10/12, người tuổi Tuất làm ăn kinh doanh tài lộc dồi dào, có quý nhân phù trợ. Người làm công ăn lương có cơ hội thể hiện tài năng, thăng tiến không ngừng.

Người đang tìm kiếm việc làm cũng tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân với mức đãi ngộ hấp dẫn. Chỉ cần nắm bắt đúng cơ hội và nỗ lực hết mình, người tuổi này làm đâu gặt đó, tài khoản nhảy số ầm ầm.

Từ ngày 1/12 đến 10/12, MAY MẮN vận vào người, 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, lộc tài tăng tiến, vận khí thịnh vượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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