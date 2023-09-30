Từ ngày 1/10 đến 10/10, 3 con giáp có cơ ngơi hưng thịnh, tài lộc rực rỡ, mua sắm thả ga không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 30/09/2023 06:55

Tử vi chỉ rõ, từ ngày 1/10 đến 10/10, những con giáp này sẽ gặt hái rất nhiều may mắn, tài lộc rực rỡ hơn người.

Tuổi Tuất

Từ ngày 1/10 đến 10/10, những người tuổi Tuất sẽ tìm thấy một chân trời mới, đây cũng là dấu hiệu cho sự thay đổi và dịch chuyển tích cực trong cuộc sống. Thế nhưng, đây cũng là những điều nằm trong kế hoạch và dự định của Tuất cả rồi nên con giáp này không bận tâm quá nhiều.

Tuổi Tuất sinh ra vốn thông minh hơn người chính vì vậy, họ sẽ vượt qua hết những cản trở, chướng ngại vật để đặt chân đến đỉnh vinh quang một cách dễ dàng. Bạn không ngồi một chỗ chờ may mắn đến mà chủ động đi kiếm tìm. Vậy nên những thành tựu sẽ dễ dàng được Tuất gây dựng.

Từ ngày 1/10 đến 10/10, 3 con giáp có cơ ngơi hưng thịnh, tài lộc rực rỡ, mua sắm thả ga không cần lo nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi cho thấy, từ ngày 1/10 đến 10/10, những người tuổi Dần sẽ đón vận may ập đến. Mọi thứ sẽ suôn sẻ với bạn một cách bất ngờ. Những người tuổi Dần làm kinh doanh sẽ hoàn toàn làm chủ tình thế, kiếm về hợp đồng tiền tỉ. Với những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội tăng chức, tăng lương.

Thời gian này cũng là cơ sở giúp cho những con giáp này sẽ hàn gắn tình cảm với những mối quan hệ gắn bó với mình. Trong chuyện tình duyên thì điều mà con giáp này cần quan tâm chính là cảm xúc và giá trị của chính bản thân mình. Bao lâu nay hi sinh cho đối phương quá nhiều điều khiến họ xem đó là điều hiển nhiên, đến mức không còn trân trọng.

Từ ngày 1/10 đến 10/10, 3 con giáp có cơ ngơi hưng thịnh, tài lộc rực rỡ, mua sắm thả ga không cần lo nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Từ ngày 1/10 đến 10/10, người tuổi Thân sẽ khẳng định được tài năng của mình cho mọi người thấy rõ. Họ sẽ gặp vận may tài chính, tha hồ tiêu xài mà không lo hết tiền, công việc làm ăn tiến tới giúp bạn có nguồn thu nhập khấm khá, có thể lấy đó làm vốn đầu tư.

Sự nỗ lực không ngừng nghỉ từ trước tới giờ sẽ giúp bạn đứng lên một tầm cao mới. Vận tình duyên của người tuổi Thân đang thăng hoa, nở rộ tưng bừng. Những ai đang trong mối quan hệ sẽ có khả năng gắn kết đến mức độ cao hơn.

Từ ngày 1/10 đến 10/10, 3 con giáp có cơ ngơi hưng thịnh, tài lộc rực rỡ, mua sắm thả ga không cần lo nghĩ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Trong mùng 1/8, 2/8, 3/8 âm lịch, 3 con giáp dưới đây tiền vào ào ào như nước chảy, phú quý quấn thân, hưởng vinh hoa sung sướng, vượng phát vượng tài

Trong mùng 1/8, 2/8, 3/8 âm lịch, 3 con giáp dưới đây tiền vào ào ào như nước chảy, phú quý quấn thân, hưởng vinh hoa sung sướng, vượng phát vượng tài

Tử vi có nói, trong ngày 1/8, 2/8, 3/8 âm lịch, 3 con giáp sau đây dễ dàng có tiền, công danh vào như nước, bắt đầu cuộc sống giàu sang.

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