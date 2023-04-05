Từ ngày 07/04 đến 10/04, công việc của các con giáp sau tiến triển tốt đẹp, khó khăn và vướng mắc trước đó dần được tháo gỡ, bản mệnh nhận được thành quả ngọt ngào, cuộc sống thăng hoa hơn bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 05/04/2023 20:21

Sách tử vi cho biết từ ngày 07/04 đến 10/04, những con giáp này may mắn lên hương cuộc sống có nhiều chuyển biến tích cực, như ý.

Tuổi Mùi

Từ ngày 07/04 đến 10/04, công việc của các con giáp sau tiến triển tốt đẹp, khó khăn và vướng mắc trước đó dần được tháo gỡ, bản mệnh nhận được thành quả ngọt ngào, cuộc sống thăng hoa hơn bao giờ hết - Ảnh 1
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 

Được sao Nguyệt Đức chiếu mệnh, người tuổi Mùi kiếm được rất nhiều tiền từ ngày 07/04 đến 10/04. Họ bất ngờ có tiền nhờ nhặt tiền trên đường, trúng số hoặc nhận được lương thưởng.

Tuy nhiên, người tuổi Mùi có một nhược điểm chí mạng, đó là họ yếu kém trong việc quản lý tài chính. Điều này có thể khiến họ nhanh chóng tiêu hết tiền. Trước sự giàu có đột ngột này, họ nên có kế hoạch phân bổ tài chính, có thể gửi tiền ngân hàng một phần, đầu tư và giữ lại số ít để chi tiêu hằng ngày.

Tuổi Mão

Trong môi trường công sở, tuổi Mão luôn là người chăm chỉ, hoà đồng và nhanh nhạy với mọi vấn đề. Vì thế khi xảy ra rắc rối trong công việc, con giáp này không hề nao núng mà vẫn giữ được sự bình tĩnh và thể hiện hết được sự nhanh nhạy của mình. Mặc dù không phải là những người nổi bật nhất công ty, thế nhưng tuổi Mão luôn biết cách làm bản thân khác biệt, được cấp trên đánh giá cao và đồng nghiệp nể phục. Đối với người tuổi Mão làm công ăn lương, đây là thời điểm thích hợp để họ tìm cho mình những hướng đi mới, bất ngờ và nhiều thử thách hơn.

Nhờ có sự nghiệp hanh thông, tài lộc vượng phát mà tuổi Mão có một cuộc sống hạnh phúc, an yên hơn. Ngoài khoản lương cố định hàng tháng, con giáp này còn có cơ hội “phát tài” nhờ tham gia một vài dự án đầu tư mới. 

Tuổi Tỵ 

Từ ngày 07/04 đến 10/04, công việc của các con giáp sau tiến triển tốt đẹp, khó khăn và vướng mắc trước đó dần được tháo gỡ, bản mệnh nhận được thành quả ngọt ngào, cuộc sống thăng hoa hơn bao giờ hết - Ảnh 2
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 

Theo tử vi từ ngày 07/04 đến 10/04, tuổi Tỵ sẽ có tin vui bất ngờ về công việc. Có thể các dự án bản mệnh đưa ra nhanh chóng được cấp trên phê duyệt, hoặc có người được cất nhắc lên vị trí phù hợp. Không những vậy, bản mệnh cũng sẽ mở rộng thêm được các mối quan hệ ngoại giao.

Có thể nói sự nghiệp của tuổi Tỵ trong thời gian trước mắt sẽ có những bước khởi sắc ngoạn mục, mọi khó khăn, sai lầm đều được giải quyết triệt để, dọn đường cho bản mệnh chạm tay vào thành công. Hãy cố gắng duy trì phong độ ổn định để không gây ra bất trắc nào nửa chừng.

Đường tài lộc khá ổn định. Nếu như thời gian trước, bản mệnh khá chật vật khi phải chi tiêu sao cho hợp lý thì hiện tại có phần dư dả hơn và có thể nghĩ cho các kế hoạch tương lai. Việc đầu tư cũng khá thích hợp trong tuần này, nhưng chỉ nên tiến hành các kế hoạch đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo. 

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