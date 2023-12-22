Từ nay tới Rằm tháng 12 âm, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, vét sạch may mắn, gom vàng đón Tết

Tâm linh - Tử vi 22/12/2023 16:05

Từ nay tới Rằm tháng 12 âm, 3 con giáp sau đón nhiều tin vui, cuộc sống dư dả, tài sản vô cùng phong phú.

Tuổi Ngọ 

Từ nay tới Rằm tháng 12 âm, người tuổi Ngọ không còn thấy cơ thể chưa khoẻ không nên làm quá sức.

Công việc: Người tuổi Ngọ công việc vẫn đang trau dồi, luôn quan tâm sức khoẻ bản thân.

Tình cảm: Tình cảm có thể không được chữa lành, hãy cố gắng chia sẻ cùng bạn bè.

Tài lộc: Đừng lo lắng khi chi tiêu đang khó khăn.

Sức khoẻ: Bệnh vì làm việc quá sức.

Từ nay tới Rằm tháng 12 âm, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, vét sạch may mắn, gom vàng đón Tết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Từ nay tới Rằm tháng 12 âm, người tuổi Tý có chiều hướng tích cực. Công việc của bản mệnh được tiến hành suôn sẻ, thuận lợi. Bản mệnh dốc lòng vì những dự án đang dang dở. Tâm huyết của người tuổi Tý sẽ sớm được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Tý có cơ hội phát tài lớn. Bản mệnh nên tận dụng thời điểm tốt lành này để phát triển mạnh mẽ hơn. Khi cơ hội đến, tuổi Tý cần tỉnh táo để nắm bắt, không nên chần chừ để tuột mất cơ hội hiếm có.

Vận trình tình cảm của bản mệnh không có nhiều biến động. Tuổi Tý cảm thấy hài lòng với giai đoạn hiện tại. Các mối quan hệ xã hội của con giáp này cũng diễn ra êm đẹp, mang lại sự giúp đỡ lớn dành cho người tuổi Tý.

Từ nay tới Rằm tháng 12 âm, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, vét sạch may mắn, gom vàng đón Tết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Từ nay tới Rằm tháng 12 âm, tuổi Dậu được phân công phụ trách một số công việc khá trọng đại. Dù sẽ phải khá vất vả song bản mệnh không quá lo lắng, bởi biết đây chính là cơ hội để khẳng định giá trị bản thân.

Vận trình tài chính của bản mệnh cũng có dấu hiệu khá dư dả. Những cống hiến cho công việc từ trước tới nay giúp con giáp này nhận được một khoản thưởng nóng. Người làm kinh doanh cũng nhận được lãi do đầu tư đúng chỗ.

Tình cảm của tuổi Dậu và nửa kia vô cùng bền chắc, bản mệnh làm việc gì cũng nghĩ đến người ấy trước tiên, vì thế mà đối phương cảm thấy mình được trân trọng, hai người cũng tránh được những mâu thuẫn, hiểu lầm không đáng có.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Từ nay tới Rằm tháng 12 âm, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, vét sạch may mắn, gom vàng đón Tết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 2 ngày tới, 3 con giáp sau phú quý ập đến không ai cản được, vô tư hưởng lộc, làm gì cũng giàu

Trong 2 ngày tới, 3 con giáp sau phú quý ập đến không ai cản được, vô tư hưởng lộc, làm gì cũng giàu

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