Từ nay tới Rằm tháng 12 âm, 3 con giáp hưởng trọn vinh hoa, tiền tỷ không cầu cũng có, về sau giàu sang chạm nóc

Từ nay tới Rằm tháng 12 âm, người tuổi Dần luôn đặt ra những việc quan trọng.

Công việc: Người tuổi Dần thể hiện đúng năng lực bản thân, luôn làm cho đối tác cảm giác an tâm, an toàn khi cộng tác cùng bạn.

Tài lộc: Tài lộc đang ổn định, bạn đang tìm cách cải thiện mức đầu tư cùng bạn.

Sức khoẻ: Tinh thần sức khỏe thoải mái, nhưng thường mệt mỏi vì thời gian ngủ ít.

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Tuổi Thìn

‏Người tuổi vốn là những người lương thiện, dễ gần và hào phóng, ngay thẳng, khôn khéo linh hoạt, suy nghĩ tinh tế, làm việc rất độc lập. Bên cạnh đó, cung quan lộc có cát tinh soi chiếu nên có nhiều tài lộc và phước lành, lại nhờ có phúc khí của Trời nên thường gặp nhiều quý nhân, may mắn và phước đức sẽ kéo dài trong suốt 3 năm. ‏

Từ nay tới Rằm tháng 12 âm, các bạn cầm tinh con rồng sẽ luôn hoàn thành tốt công việc được giao, khiến cho mọi người càng tin cậy bạn hơn. Những ưu điểm của Rồng con như: thực tế, luôn yêu cầu mọi thứ phải thật hoàn hảo, luôn kiên nhẫn, đầy sức hút trước đám đông và có khả năng thích nghi với môi trường… sẽ được phát huy triệt để trong khoảng thời gian này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Từ nay tới Rằm tháng 12 âm, tuổi Mão có một túi tiền rủng rỉnh. Nếu đã chăm chỉ cống hiến trong suốt thời gian qua thì nay là lúc con giá này nhận về phần thưởng xứng đáng.

Người làm ăn kinh doanh không quản ngại vất vả, lại nắm rõ biến động thị trường nên khách hàng lúc nào cũng tấp nập, tiền đổ về đầy túi. Con giáp này không sợ bất cứ đối thủ cạnh tranh nào.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp. Vì thế, bản mệnh nên lên kế hoạch thực hiện cách công việc phù hợp, đặc biệt là công việc trọng đại, để có nhiều thuận lợi.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.