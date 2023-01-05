Từ nay đến Tết Nguyên Đán 2023, 3 con giáp vượng quý nhân, làm gì cũng thuận, tiền xài phủ phê, vận may bám gót, đào hoa nở rộ, tình duyên ngọt ngào

Tâm linh - Tử vi 05/01/2023 20:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công từ nay đến Tết Nguyên Đán nhé!

Từ nay đến Tết Nguyên Đán 2023, 3 con giáp vượng quý nhân, làm gì cũng thuận, tiền xài phủ phê, vận may bám gót, đào hoa nở rộ, tình duyên ngọt ngào - Ảnh 1

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân mang tính cách hài hước, hòa đồng và khá vui vẻ. Họ mang tinh thần lạc quan, yêu đời và luôn tin tưởng vào ngày mai tươi sáng. Người tuổi này có vận quý nhân rất vượng. Họ thường được quý nhân giúp đỡ, tạo điều kiện để phát triển khả năng và thăng tiến trong sự nghiệp.

Từ nay đến Tết Nguyên Đán, người tuổi Thân có nhiều chuyện vui, nhiều cơ hội mới trong công việc. Chỉ cần nắm bắt đúng cơ hội, con giáp này rộng đường thăng tiến, kiếm được nhiều tiền. Người tuổi này nếu đang có ý định chuyển việc thì sẽ nhận được nhiều lời mời trong công việc.

Những người làm ăn kinh doanh thì công việc dần được khôi phục, khách hàng đến đông hơn. Người tuổi này cố gắng hết sức mình thì mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng, cầu tài đắc tài, cầu lộc, đắc lộc.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được biết đến với tính tình ngay thẳng, chân thành. Tuy nhiên, nhược điểm của họ là quá vội vàng, hấp tấp và thiếu kiên trì. Đôi khi, trước mỗi vấn đề, người tuổi này tỏ ra bảo thủ, không chịu lắng nghe, tiếp thu những ý kiến góp ý từ những người khác.

Thời gian gần đây, tài lộc của người tuổi này không được tốt lắm. Họ cố gắng rất nhiều nhưng chưa được ghi nhận. Công việc của họ thậm chí còn gặp vài sự cố ngoài ý muốn. Từ nay đến Tết Nguyên Đán, tài vận của người tuổi Tuất có nhiều khởi sắc. Họ có nhiều cơ duyên được gặp gỡ quý nhân.

Quý nhân của họ có thể là bậc tiền bối trong công việc hoặc người lớn tuổi trong gia đình. Được quý nhân nâng đỡ, con giáp này thăng hoa trong sự nghiệp. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến. Trong khi người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng có vụ mua bội thu, sản phẩm bán được mùa, được giá. Người tuổi Tuất cố gắng không ngừng nghỉ trong sự nghiệp, thành quả họ nhận được sẽ rất đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn tài cao, chí lớn lại rất khôn ngoan. Trong mỗi vấn đề nào đó, họ thường có nhiều hướng giải quyết khác nhau và luôn tìm được hướng giải quyết phù hợp nhất. Chính vì vậy, người tuổi Thìn ít mắc sai lầm.

Từ nay đến Tết Nguyên Đán, người tuổi Thìn, đặc biệt là người tuổi Thìn sinh năm 1966, 2002 có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Họ có cơ hội thăng tiến vượt bậc hoặc cơ hội để theo đuổi một lĩnh vực hoàn toàn mới. Người tuổi Thìn chớp lấy cơ hội, cố gắng hết mình thì tài vận dồi dào, tiền vào như nước. Tuy nhiên, người tuổi Thìn nên nhớ rằng cơ hội cũng đi liền với thách thức.

Nếu họ không cố gắng, nỗ lực hết mình thì khó có thể thành công. Cố gắng hết sức, toàn tâm toàn ý với công việc, con giáp này sẽ thu về nhiều thành quả.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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