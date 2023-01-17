Từ nay đến Tết Nguyên Đán 2023, 3 con giáp như thỏi nam châm hút tiền, nghênh đón Thần Tài, đổi đời giàu sang, vinh hoa phú quý, đón Tết đủ đầy

Dù làm việc chăm chỉ, bận rộn nhưng họ lại không kiềm chế được cảm xúc cá nhân gây ra nhiều rắc rối khác nhau. Một số tai nạn từ trên trời rơi xuống khiến tài sản của họ liên tục bị hao hụt.

Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con rắn thường có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống và có chỉ số IQ cao. Họ cũng là người biết đối nhân xử thế nên được lòng mọi người. Đáng tiếc là 2 năm gần đây, vận may của họ lại sa sút.

Từ nay đến Tết Nguyên Đán 2023 là khoảng thời điểm sự nghiệp của người tuổi Tỵ có nhiều bước ngoặt. Được Thần Tài giúp đỡ nên người tuổi Tỵ có khả năng quan sát tốt hơn, nắm bắt thời cơ một cách chính xác.

Họ biết đâu là thế mạnh của bản thân nên cố gắng hết sức để phát huy thế mạnh đồng thời hạn chế điểm yếu. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ, nhận được dự án công việc giúp kiếm thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng bận rộn với việc chốt đơn hàng. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, thu hái bộn tiền.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi mang tính cách đa cảm, hay nghĩ ngợi. Đôi khi, họ bi quan và vướng vào suy nghĩ tiêu cực không thoát ra được. Trong thời gian gần đây, người tuổi Mùi gặp không ít tai nạn, sự cố, dẫn đến hao hut ngân khố. Năm 2023 đã sang, tài vận của người tuổi này có phần khởi sắc.

Từ nay đến Tết Nguyên Đán 2023, người tuổi Mùi thật thà, ấm áp sẽ gặp được nhiều quý nhân. Họ được tạo điều kiện phát triển khả năng, hãy sẵn sàng cho những chuyến công tác xa.

Con giáp tuổi này chớ nên bảo thủ mà hãy cởi mở, lắng nghe ý kiến và đề xuất từ người khác. Họ làm đâu thắng đó, thu nhập tăng cao. Nhờ hoàn thành tốt nhiệm vụ, con giáp này được cấp trên khen thưởng, kiếm về khoản lương, thưởng lớn, đón Tết đủ đầy.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hổ, người ta thường nghĩ ngay đến người này mang tính tình nóng nảy, làm việc mà không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng trên thực tế, khi kết thân với người khác, những con giáp này lại rất hiền lành. Trong công việc, họ là người nhanh nhẹn, tháo vát, giàu nhiệt huyết nên dễ dàng thuyết phục người khác.

Từ nay đến Tết Nguyên Đán 2023, con giáp tuổi Dần thắng lớn về mặt tài lộc. Dù làm công ăn lương hay kinh doanh, họ có thể thu về nguồn tiền bạc dồi dào. Sự nghiệp của con giáp này đang có hướng đi lên. Cấp trên muốn thăng chức cho họ nên đang thử thách họ.

Nếu làm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, họ sẽ nhận được khoản lương, thưởng không hề nhỏ. Tuy vậy, trong công việc, con giáp tuổi này cần giữ mồm giữ miệng, đừng tiết lộ quá nhiều thông tin liên quan đến công việc kẻo khiến người khác ghen tức, chặn đà thăng tiến.

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