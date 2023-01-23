Từ nay đến Rằm tháng Giêng (15/1 âm lịch), 3 con giáp là con cưng Thần Tài, may mắn nhân đôi, tiền tỷ rót mật đầy túi, thời kỳ hoàng kim rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 23/01/2023 19:15

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công nhé!

Từ nay đến Rằm tháng Giêng (15/1 âm lịch), 3 con giáp là con cưng Thần Tài, may mắn nhân đôi, tiền tỷ rót mật đầy túi, thời kỳ hoàng kim rực rỡ - Ảnh 1

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người sinh năm Tuất thường trung thực, thẳng thắn. Họ có gu thẩm mỹ cao và yêu cầu cao với bản thân. Con giáp này không dễ dàng hài lòng cũng không dễ bỏ cuộc, ngay cả khi đang gặp khó khăn.

Chừng nào còn hy vọng, họ sẽ tiến lên phía trước và không bị khuất phục. Con giáp tuổi Tuất có lòng tự trọng mạnh mẽ và cũng rất tự tin. Họ tin rằng nhờ có làm việc chăm chỉ, họ sẽ thu được thành quả xứng đáng. Người tuổi này không ngại khó khăn, cũng không sợ cho đi. Họ không ngừng nỗ lực để có mang đến cuộc sống tốt hơn, đàng hoàng hơn cho gia đình.

Từ nay đến Rằm tháng Giêng, con giáp tuổi Tuất có sao may mắn chiếu sáng rực rỡ. Của cải, điềm lành lần lượt gõ cửa nhà họ. Trong năm nay, họ sẽ năng động hơn, chủ động tìm kiếm cho mình những cơ hội.

Con giáp này được cấp trên trọng dụng, trao cho nhiều dự án công việc giúp phát huy tối đa thế mạnh. Người làm ăn kinh doanh gặt hái được nhiều thành quả sau thời gian dài cố gắng. Người tuổi này có một năm làm ăn sung túc, ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Hợi sống chân thành, tốt bụng. Họ đối xử rất tốt với mọi người và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Cũng bởi vậy mà họ dễ gặp được quý nhân, có cuộc sống hạnh phúc về lâu về dài.

Con giáp tuổi này bề ngoài yếu đuối nhưng thực chất họ mạnh mẽ nhiều hơn tưởng tượng. Khi gặp khó khăn, con giáp này thường không sợ hãi, cũng không chịu lùi bước. Khi đã quyết tâm, họ sẽ kiên trì đến khi hoàn thành mục tiêu.

Từ nay đến Rằm tháng Giêng, con giáp tuổi Hợi được sao may mắn phù hộ. Vận may của họ lý tưởng hơn trước rất nhiều. Ở nơi công sở, họ tuân theo nguyên tắc, giải quyết mọi chuyện nhanh chóng, hiệu quả. Họ được cấp trên tin tưởng, trao cho nhiệm vụ, trọng trách mới.

Về phương diện đầu tư và quản lý tài chính, con giáp tuổi Hợi thu được lợi lộc nhờ nghiên cứu kỹ càng và một chút may mắn. Làm việc chăm chỉ, phát huy hết điểm mạnh, đón đầu cơ hội, con giáp này sẽ có cơ hội tỏa sáng.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dần thông minh và độc lập hơn người. Con giáp này luôn luôn kiên định và rất có cá tính. Cũng bởi vậy mà đôi khi con giáp này trở nên bảo thủ, không chịu lắng nghe ý kiến góp ý từ người khác. Đây cũng là điều con giáp tuổi Dần nên sửa chữa nếu muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Từ nay đến Rằm tháng Giêng, con giáp tuổi Dần có tài lộc vượng phát. Nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp mở ra với họ. Là người làm đầu tư, kinh doanh hoặc làm các công việc tự do, con giáp này kiếm được tiền từ các mối quan hệ trên mạng hoặc những lần hợp tác làm ăn. 

Trong khi người làm công ăn lương sẽ tìm được công việc phù hợp để phát triển khả năng, đường thăng tiến rất nhanh chóng. Con giáp này dám nghĩ dám làm, dũng cảm, tháo vát. Năm Quý Mão 2023 sẽ là năm đại thắng đối với họ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 1 giờ 14 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 4 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 5 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 7 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn