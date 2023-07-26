Từ nay đến Rằm tháng 6 âm lịch: 3 con giáp một bước đổi đời, giàu sang chạm nóc, tiền chất đầy két, tình duyên rạng ngời, cuộc sống mỹ mãn

Những người tuổi Hợi sẽ đối mặt với những trở ngại trong sự nghiệp. Bạn có thể gặp phải những người nghĩ tiêu cực và gian lận. Việc đền bù, quỵt hoặc mất tiền cũng có thể xảy ra, vì vậy hãy cẩn thận và hỏi ý kiến của cha mẹ để tránh mất mát không đáng có.

Tình cảm của bạn đang trở nên nhàm chán và gia đình đang gặp phải những trục trặc. Hãy giữ bí mật gia đình và không đưa vấn đề lên mạng để tránh bị kẻ xấu bắt nạt. Hãy cố gắng vượt qua thử thách này và tìm cách giải quyết vấn đề để đạt được sự ổn định trong sự nghiệp và tình cảm.

Phong thái làm việc của bạn khá nhanh nhảu và thẳng thắn. Con giáp này thích sự công bằng và chẳng kiêng nể ai nếu như người đó có tính lươn lẹo. Nhắc nhở bạn nếu muốn tiến nhanh hơn thì hãy tìm cộng sự hợp tuổi với mình. Trong khi đó vận trình tài lộc bình ổn. Nguồn thu nhập ổn định sẽ mang tới cho những người này cuộc sống thoải mái, sung túc bởi có sự hỗ trợ từ Tam Hợp cục. Đường ngoại giao của Tý khá thuận lợi, đây là ngày đẹp để gặp khách hàng, mua bán đất đai, nhập hàng.

Kim sinh Thủy giúp tình duyên của Tý có thêm nhiều hy vọng khi những mâu thuẫn giữa các cặp đôi dần lắng xuống. Bạn không những có thể tự chăm sóc mình mà còn có thể lo lắng cho người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu được Chính Tài độ mệnh nên được nâng đỡ, soi đường chỉ lối tìm ra cơ hội kiếm tiền mà không phải ai cũng có được. Nhờ vậy thu nhập sẽ sớm được cải thiện theo đúng ý bạn muốn. Vận may không phải từ trên trời rơi xuống, đó là nhờ vào chính sự nhạy bén và năng lực của con giáp này. Bạn nhanh chóng nắm bắt cơ hội để thể hiện tài năng và giành được tài lộc về cho mình. Bạn nên tìm thêm những phương hướng phát triển từ nguồn tài lộc này nhé.

Thổ sinh xuất cho Kim cũng dự báo chuyện tình cảm của con giáp này đang lung lay, tuổi Sửu cố chấp và chỉ muốn làm theo ý mình, không để cho đối phương có quyền quyết định những thứ liên quan đến cả hai người. Sự độc đoán này ngày càng khiến mối quan hệ của hai bạn trở nên ngột ngạt.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm