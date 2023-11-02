Từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, mây tan trăng sáng: 3 con giáp vượng phát quý nhân, sự nghiệp thăng tiến, kiếm được nhiều tiền, lộc tới ào ào

Tâm linh - Tử vi 02/11/2023 16:33

Từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp sau có nhiều cơ hội kiếm tiền, gặp nhiều vận may, thành công trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Tuổi Tỵ 

Từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, nguồn thu nhập chính và phụ của tuổi Tỵ đều đang tăng tiến. Đặc biệt, người kinh doanh có nhiều cơ hội kiếm tiền. Tiền bạc rủng rỉnh hơn nên có thể thoải mái chi tiêu, song vẫn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tài lộc tiếp tục sinh sôi.

Về mặt công danh sự nghiệp, chỉ cần con giáp này tận dụng tối đa khả năng của mình là có thể nắm bắt được những lợi thế đang sẵn có. Cũng nhờ tinh thần trách nhiệm cao nên cấp trên rất hài lòng về bản mệnh và có thể giao thêm trọng trách mới.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày thuộc bách kỵ, trăm sự đều kỵ, không nên làm các việc trọng đại, bất kể đối với tuổi nào. Tuổi Tỵ cũng nên lưu ý vấn đề này để sắp xếp công việc phù hợp, hạn chế khởi sự.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, mây tan trăng sáng: 3 con giáp vượng phát quý nhân, sự nghiệp thăng tiến, kiếm được nhiều tiền, lộc tới ào ào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, người tuổi Dần sẽ đón nhận cực nhiều tin vui. Trong công danh sự nghiệp, người tuổi Dần có khả năng lớn sẽ gặp được quý nhân, nhân tài, hỗ trợ giúp đỡ, từng bước đưa họ lên những vị trí mong muốn.

Vận mệnh của những người tuổi này cũng có những biển chuyển vô cùng tích cực. Đặc điểm nổi bật của tuổi Dần là lòng dũng cảm, tính cạnh tranh và sự khó lường. Họ luôn thích thể hiện bản thân một cách tốt nhất, vậy nên đấy chính là thời điểm mà người Tuổi Dần chinh phục được vị trí họ đang mong muốn.

Người tuổi Dần luôn có ý chí phấn đấu mạnh mẽ, suy nghĩ và hành động tích cực để gặt hái nhiều thành công vẻ vang. Trong tháng này, không chỉ người tuổi Dần, mà người thân, gia đình xung quanh bạn cũng phát tài phát lộc.

Vậy nên tận dụng thời điểm trời ban, bạn hãy tích cực làm việc, nỗ lực trong sự nghiệp, chắc chắn sẽ đạt được những thành công không ngờ đến. Thậm chí, người tuổi Dần còn có thêm một khoảng tiền thưởng cực lớn đang chờ đón trong tháng này.

Từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, mây tan trăng sáng: 3 con giáp vượng phát quý nhân, sự nghiệp thăng tiến, kiếm được nhiều tiền, lộc tới ào ào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, người tuổi Dậu đôi lúc còn cố chấp với những lựa chọn của bản thân.      

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay dối lúc bạn cố chấp với lựa chọn chính mình, làm việc cực kì nguyên tắc cao.      

Tình cảm: Hôm nay, tình cảm đã sẵn sàng cho mối quan hệ lâu dài.

Tài lộc: Có chung chí hướng với nhiều người, làm ra tiền tài nhiều vô kể.   

Sức khoẻ: Cơ thể đã khoẻ mạnh, thường xuyên chạy bộ tăng cường thể lực.  

Từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, mây tan trăng sáng: 3 con giáp vượng phát quý nhân, sự nghiệp thăng tiến, kiếm được nhiều tiền, lộc tới ào ào - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 5 ngày liên tiếp (3, 4, 5, 6 và 7/11/2023), 3 con giáp sau công việc thuận lợi nên tài lộc vượng phát, tiền bạc dồi dào, phất lên trông thấy.

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