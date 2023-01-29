Từ nay đến ngày vía Thần Tài (10/1 âm lịch), 3 con giáp vướng vào vòng xoay may mắn, tiền tỷ rót mật đầy túi, giàu có đổi đời, vận đào hoa vượng, tình duyên vừa ý

Tâm linh - Tử vi 29/01/2023 22:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công nhé!

Từ nay đến ngày vía Thần Tài (10/1 âm lịch), 3 con giáp vướng vào vòng xoay may mắn, tiền tỷ rót mật đầy túi, giàu có đổi đời, vận đào hoa vượng, tình duyên vừa ý - Ảnh 1

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi bẩm sinh rất thông minh, cởi mở, rất năng động. Họ cũng là những người có khả năng nhìn xa trông rộng, biết nhìn nhận, đánh giá chính xác về người khác. Con giáp tuổi Hợi cũng linh hoạt và nhanh chóng nắm bắt, tiếp cận những điều mới mẻ. 

Từ nay đến ngày vía Thần Tài, người tuổi Hợi sẽ có cơ làm giàu, may mắn liên tục vào nhà, vận may tới cửa, mưa gió thuận hòa tự nhiên ập đến.

Nhờ đó, sự nghiệp của con giáp tuổi Hợi trong thời gian tới sẽ thuận buồm xuôi gió, không gặp bất cứ trở ngại nào. Thành công nổi trội, lương thưởng nhân đôi. Bạn hãy hưởng thụ thời gian tốt đẹp này nhé.

Tuổi Thìn

Từ nay đến ngày vía Thần Tài, người tuổi Thìn được sao may mắn chiếu mệnh. Do ảnh hưởng của vận khí tốt nên con giáp tuổi Thìn thay đổi được cục diện vận rủi, hung họa trong thời gian trước.

Tài lộc đến, người tuổi Thìn nhớ nắm bắt thời cơ, vận rủi sẽ chuyển may, tai bay vạ gió ập đến cũng tiêu tan, mọi sự sẽ dần hanh thông.

Ngoài ra, một số con giáp tuổi Thìn có thể gặp được đối tượng lý tưởng cho một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Còn một số người cũng không trốn khỏi vận đào hoa, tình duyên nở rộ. Đối với những người độc thân muốn tìm được nửa kia càng nhanh càng tốt thì nên năng giao lưu, tiếp xúc, tạo cho mình cơ hội để tìm hiểu.

Tuổi Mùi

 

Người tuổi Mùi có xu hướng làm việc một cách nguyên tắc, luôn đạt sự nghiêm túc, chính trực trong công việc. Họ cũng là người tháo vát, dũng cảm, luôn xông lên phía trước khi có khó khăn.

Từ nay đến ngày vía Thần Tài, con giáp tuổi Mùi sẽ được sao may mắn chiếu rọi, xui xẻo tránh xa, may mắn ập tới, tài lộc dồi dào, đào hoa tứ phía. Đồng thời, người tuổi Mùi trong thời gian đầu lập nghiệp sẽ khá lận đận nhưng với kinh nghiệm tích lũy ngày càng tăng, tương lai của họ sẽ phát triển suôn sẻ.

Người tuổi Mùi cũng sẽ có hôn nhân mỹ mãn, may mắn nhân đôi. Con giáp tuổi Mùi vượng vận đào hoa, gặp được chân tình, cuộc sống cơm lành canh ngọt.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 1 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 5 giờ 12 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 12 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ