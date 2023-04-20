Từ nay đến hết tuần (20 - 23/4), 3 con giáp CÁT KHÍ vô hạn, sự nghiệp thăng hoa, thành quả đạt được vượt xa mong đợi

Tâm linh - Tử vi 20/04/2023 06:23

Càng về cuối tuần, 3 con giáp này cát khí càng vượng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, tài lộc từ đó cũng được đà tăng cao.

Tuổi Mão

Con giáp này thường có tính cách trong sáng, tốt bụng, suy nghĩ tích cực và lạc quan. Điều này có thể khiến họ vô tình bị đối xử thua thiệt, rơi vào những hoàn cảnh khó xử, nhưng đồng thời, đó cũng là điểm sáng để tạo dựng thiện cảm với người khác. Nhờ vậy, họ có thể "gặp dữ hóa lành", mọi sự vẫn phát triển thuận buồm xuôi gió. 

Từ nay đến hết tuần (20 - 23/4), 3 con giáp CÁT KHÍ vô hạn, sự nghiệp thăng hoa, thành quả đạt được vượt xa mong đợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm từ nay đến hết tuần, người tuổi Mão gặp nhiều may mắn, có môi trường phát triển đặc biệt thuận lợi, bước chân ngày càng vững vàng. Về mặt tài chính, đây là thời điểm để họ nhận được nhiều hơn những cơ may về tài lộc. Tuy nhiên bản mệnh vẫn nên tiết kiệm thay vì chi tiêu hoang phí.‏

‏Tương lai, họ làm ăn ngày càng phát đạt, thu lợi nhuận lớn và xua đuổi mọi áp lực và những điều phiền muộn trong cuộc sống. 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thìn không chỉ có tham vọng mà còn biết suy nghĩ thấu đáo và có tầm nhìn xa trông rộng. Con giáp này hoàn toàn có thể dựa vào thực lực và năng lực của mình để vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống.

Dù xuất thân nghèo khó nhưng con giáp tuổi Thìn vẫn sẽ có thể đạt được những thành tựu và có cuộc sống sung túc. Nhờ làm việc chăm chỉ và tận tâm, họ đang có những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp.

Từ nay đến hết tuần (20 - 23/4), 3 con giáp CÁT KHÍ vô hạn, sự nghiệp thăng hoa, thành quả đạt được vượt xa mong đợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ nay đến hết tuần, những người tuổi Thìn càng chăm chỉ thì càng gặp nhiều may mắn và tài lộc. Cũng nhờ thế mà họ kiếm được nhiều tiền, cuộc sống cải thiện. Người tuổi này làm ăn kinh doanh có thể ký được hợp đồng lớn, hàng hóa bán chạy.

Nhờ dám nghĩ dám làm, con giáp tuổi Thìn có thể đạt được mục tiêu đã định một cách mỹ mãn. Từ giờ đến hết tuần, người tuổi Thìn có thể có thu nhập cao hơn trong khi công sức bỏ ra ít hơn so với trước đây. Gặp được đối tác làm ăn tin cậy, con giáp này vững bước hơn trong công việc kinh doanh và sẽ sớm thu về thành quả như ý.

Tuổi Thân

Theo dự đoán, từ nay đến hết tuần, người tuổi Thân cũng sẽ là con giáp đón tiền tài phơi phới trong tháng này. Bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền, tài vận cứ tăng vù vù và công danh sự nghiệp cũng khởi sắc tưng bừng.

Nhân duyên trong thời gian tới giúp những chú Khỉ có thêm các mối quan hệ, mở rộng việc hợp tác làm ăn kinh doanh, gặp đúng thời đúng người nên tiền tài cứ thế nảy nở là điều dĩ nhiên. Nếu có ý định mở rộng công việc thì cứ mạnh dạn tiến hành vì tỉ lệ thành công khá cao. Ở phương diện công danh, những cơ hội phát triển sẽ đến với con giáp này. Dù hiện tại đang theo đuổi lĩnh vực nào hay đang ở vị trí nào, bạn cũng đều có may mắn đạt được mục tiêu của mình.

Từ nay đến hết tuần (20 - 23/4), 3 con giáp CÁT KHÍ vô hạn, sự nghiệp thăng hoa, thành quả đạt được vượt xa mong đợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này được tạo thêm điều kiện để phát huy thế mạnh của mình. Cũng bởi bạn đã nhìn ra được cơ hội thăng tiến sẽ đến nên tinh thần làm việc hăng say, đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích, tài năng và địa vị càng thêm được khẳng định. 

Bản mệnh hãy nỗ lực hết mình cho công việc vì đây chính là giai đoạn bạn được người cấp trên nhìn nhận đề bạt tăng lương, tăng chức. Vận mệnh sẽ có những bước đột phá đáng kể khiến cho con giáp này thu được những khoản tiền đáng ngưỡng mộ từ công việc của mình. Vậy nên, bạn hãy cứ kiên trì theo đuổi đam mê, nắm bắt cơ hội rồi Thần Tài sẽ ban cho bạn vô số tài lộc.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

7 ngày liên tiếp (từ 19 - 25/4), 3 con giáp gom hết LỘC TRỜI, sự nghiệp VƯỢNG PHÁT, thỏa sức kiếm tiền, số dư tăng lên chóng mặt

7 ngày liên tiếp (từ 19 - 25/4), 3 con giáp gom hết LỘC TRỜI, sự nghiệp VƯỢNG PHÁT, thỏa sức kiếm tiền, số dư tăng lên chóng mặt

7 ngày tới đây, 3 con giáp được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, của cải tới nhà, vạn sự hanh thông, thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi cuối tuần tử vi may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 8 giờ 7 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 8 giờ 37 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 8 giờ 39 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 8 giờ 57 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 9 giờ 32 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ