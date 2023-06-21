Từ nay đến hết tháng 6/2023 ĐỔI ĐỜI: 3 con giáp được bề trên nâng đỡ, cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, tiền chất như núi, vạn sự như ý muốn, gặt hái quả ngọt trong tình yêu, đời trải thảm hồng rực rỡ

Người tuổi Dần có công việc tay trái, đi làm thêm sẽ may mắn hơn những người khác. Tuổi này chịu thương chịu khó, hơi bộp chộp nhưng lại được việc, chỉ cần tránh xa những trò đỏ đen như lô đề bài bạc là phất lên rất nhanh. Tài vận chịu ảnh hưởng từ cục diện Mộc khắc Thổ nên bị hao hụt. Tiền vào túi cũng không phải là ít nhưng lại xuất hiện những rủi ro nếu người tuổi này theo nghiệp kinh doanh, làm ăn xa nhà gặp phải nhiều trở ngại, hao tài tốn của.

Được Tam Hợp cục nâng đỡ nên vận tình cảm của Dần đi lên. Bạn trẻ độc thân được nhiều người để ý, làm quen. Hôm nay bạn cũng được lòng khá nhiều người, có cơ hội gặp lại bạn bè cũ hoặc người thân cũ, cuộc hội ngộ diễn ra vui vẻ.

Thìn là con giáp tham công tiếc việc, nhiệt tình, có trách nhiệm. Bạn dễ tranh cãi và bực bội với những kẻ ích kỷ ở cơ quan. Trong chuyện giấy tờ, thi cử bạn luôn muốn có được sự công bằng và rạch ròi. Tương Xung đe dọa khiến tuổi này rơi vào tình trạng túng thiếu tiền bạc, hay làm rơi đồ hoặc quên đồ. Thìn nhận ra bộ mặt thật của một vài người khi bạn nhắc đến vấn đề tiền bạc, sự ích kỷ của người ta khiến bạn thất vọng vô cùng.

Con giáp này có chuyện gì cũng âm thầm chịu đựng, không dám nói cho cha mẹ vì biết họ vất vả đủ rồi, không muốn họ lo cho mình. Nhiều người khá mệt mỏi vì chuyện yêu đương, số lận đận cứ gặp phải đối tượng không có thành ý.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão khá thật thà, làm được việc, đặc biệt là những công chức, công nhân hoặc có công việc ổn định. Con giáp này đủ năng lực để vượt qua những trở ngại sắp tới, chỉ cần tự tin và phát huy hết khả năng thì thành công sẽ chẳng còn xa. Tuy nhiên, tuổi Mão được nhắc nhở đi đâu cũng nhớ khóa cửa, khóa xe cẩn thận. Ra đường phải chấp hành luật giao thông, không mua hàng ở nơi không quen biết kẻo tốn tiền vì những thứ không đâu.

Vận trình tình cảm tươi sáng, gia đình bình an, vợ chồng yêu thương nhau. Con giáp này coi trọng vấn đề đạo đức, luôn hướng bản thân đến sự lương thiện để con cháu được hưởng phúc, ra ngoài gặp người khó khăn hay động lòng thương người, từ bi từ trong tâm.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm