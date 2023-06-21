Từ nay đến hết tháng 6/2023 ĐỔI ĐỜI: 3 con giáp được bề trên nâng đỡ, cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, tiền chất như núi, vạn sự như ý muốn, gặt hái quả ngọt trong tình yêu, đời trải thảm hồng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 21/06/2023 20:31

Từ giờ trở đi, 3 con giáp sẽ được cấp trên cân nhắc, bề trên nâng đỡ nên có vô số cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Chỉ cần chớp lấy thời cơ con giáp may mắn này ắt có tiền chất như núi.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có công việc tay trái, đi làm thêm sẽ may mắn hơn những người khác. Tuổi này chịu thương chịu khó, hơi bộp chộp nhưng lại được việc, chỉ cần tránh xa những trò đỏ đen như lô đề bài bạc là phất lên rất nhanh. Tài vận chịu ảnh hưởng từ cục diện Mộc khắc Thổ nên bị hao hụt. Tiền vào túi cũng không phải là ít nhưng lại xuất hiện những rủi ro nếu người tuổi này theo nghiệp kinh doanh, làm ăn xa nhà gặp phải nhiều trở ngại, hao tài tốn của.

Được Tam Hợp cục nâng đỡ nên vận tình cảm của Dần đi lên. Bạn trẻ độc thân được nhiều người để ý, làm quen. Hôm nay bạn cũng được lòng khá nhiều người, có cơ hội gặp lại bạn bè cũ hoặc người thân cũ, cuộc hội ngộ diễn ra vui vẻ.

Từ nay đến hết tháng 6/2023 ĐỔI ĐỜI: 3 con giáp được bề trên nâng đỡ, cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, tiền chất như núi, vạn sự như ý muốn, gặt hái quả ngọt trong tình yêu, đời trải thảm hồng rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp tham công tiếc việc, nhiệt tình, có trách nhiệm. Bạn dễ tranh cãi và bực bội với những kẻ ích kỷ ở cơ quan. Trong chuyện giấy tờ, thi cử bạn luôn muốn có được sự công bằng và rạch ròi. Tương Xung đe dọa khiến tuổi này rơi vào tình trạng túng thiếu tiền bạc, hay làm rơi đồ hoặc quên đồ. Thìn nhận ra bộ mặt thật của một vài người khi bạn nhắc đến vấn đề tiền bạc, sự ích kỷ của người ta khiến bạn thất vọng vô cùng.

 

Con giáp này có chuyện gì cũng âm thầm chịu đựng, không dám nói cho cha mẹ vì biết họ vất vả đủ rồi, không muốn họ lo cho mình. Nhiều người khá mệt mỏi vì chuyện yêu đương, số lận đận cứ gặp phải đối tượng không có thành ý.

Từ nay đến hết tháng 6/2023 ĐỔI ĐỜI: 3 con giáp được bề trên nâng đỡ, cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, tiền chất như núi, vạn sự như ý muốn, gặt hái quả ngọt trong tình yêu, đời trải thảm hồng rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão khá thật thà, làm được việc, đặc biệt là những công chức, công nhân hoặc có công việc ổn định. Con giáp này đủ năng lực để vượt qua những trở ngại sắp tới, chỉ cần tự tin và phát huy hết khả năng thì thành công sẽ chẳng còn xa. Tuy nhiên, tuổi Mão được nhắc nhở đi đâu cũng nhớ khóa cửa, khóa xe cẩn thận. Ra đường phải chấp hành luật giao thông, không mua hàng ở nơi không quen biết kẻo tốn tiền vì những thứ không đâu.

Vận trình tình cảm tươi sáng, gia đình bình an, vợ chồng yêu thương nhau. Con giáp này coi trọng vấn đề đạo đức, luôn hướng bản thân đến sự lương thiện để con cháu được hưởng phúc, ra ngoài gặp người khó khăn hay động lòng thương người, từ bi từ trong tâm.

Từ nay đến hết tháng 6/2023 ĐỔI ĐỜI: 3 con giáp được bề trên nâng đỡ, cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, tiền chất như núi, vạn sự như ý muốn, gặt hái quả ngọt trong tình yêu, đời trải thảm hồng rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 23/6 tới: 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tiền căng đầy ví, gia tài khang trang, sống trong vinh hoa phú quý, vận trình cực kì thông thoáng

Đúng 23/6 tới: 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tiền căng đầy ví, gia tài khang trang, sống trong vinh hoa phú quý, vận trình cực kì thông thoáng

3 con giáp này luôn làm chủ cuộc sống và sự nghiệp của mình đến từng chi tiết nhỏ, đặc biệt tâm lý của họ cũng rất vững vàng nên thành công là điều tất yếu.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 2 giờ 1 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 2 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 3 giờ 31 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy